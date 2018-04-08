القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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بالصور.. ولى العهد السعودى يلتقى جورج بوش الأب والابن
08:19 م

«سيدات أعمال مصر»: أزمتنا فى الاستيراد حتى الدراجات والورود
06:36 ص

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06:17 ص

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»
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05:32 ص

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04:30 ص

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الأحد 08/أبريل/2018 - 12:47 ص

أسعار «الديب فريزر» اليوم.. و«كريازى أفقى 140 لتر» بـ4850 جنيهًا

الديب فريزر
الديب فريزر
علا العلاف
dostor.org/2120856

شهدت الأسواق المصرية، اليوم الأحد، استقرارًا في أسعار الأجهزة الكهربائية، ورصدت "الدستور" أهم السلع التي يحتاجها المواطنين خاصة خلال موسم الصيف، ومنها الديب فريزر.

وسجل ديب فريزر كريازي أفقي 140 لتر بسعر4850 جنيهًا، وأفقي 180 لتر سعر 5150 جنيهًا، وديب فريزر كريازي 4 درج 9 قدم بسعر 6990 جنيهًا، وديب فريزر كريازى 6 درج 12 قدم بـ8470 جنيهًا.

بينما سجل ديب فريزر توشيبا 4 درج 195 لتر مزود بخاصية التجميد سعر 5430 جنيهًا، وتوشيبا 5 درج 230 لتر بسعر 6360 جنيهًا، وتوشيبا 4 درج 195 لتر بسعر5450 جنيهًا، و4 درج 195 لتر بسعر 5435 جنيهًا.

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