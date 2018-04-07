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السبت 07/أبريل/2018 - 11:06 م

أميرة العناني تكتب: بتوتر في حضرته

أميرة العناني
أميرة العناني
dostor.org/2120844

جاءت اللحظة التي تنتظرها منذ عدة أشهر، كعادته حضر والابتسامة ترتسم على وجهه، يثير الضجيج حوله ويشاكس في المحيطين بخفة ظله المعتادة، ثم يتجه إلى مكتبه ليبدأ عمله، سحب مقعده من أمام النافذة المطلة على الحديقة وأخذ نفسا عميقا، وهي تراقبه في صمت، فالجميع مشغولون فيما لديهم من عمل، ولا يشعر أحد باللحظات التي تسرقها من الزمن في النظر إليه، فوسط ضجيج العشرات لا تسمع ولا ترى غيره، فوجئت بأنه ينظر إليها ويوجه لها التحية، لا تعلم إذا كان أطال النظر إليها أم أنها انتبهت للوهلة الأولى، وردت عليه التحية بـ"هزة رأس"، لم تكن معناها على الإطلاق إعراضا أو مقتا أو إحجاما عن إلقاء التحية، ولكنها أعلنتها صراحة بقولها: "بتوتر في حضرته".

تلك الفتاة المتمردة، العنيدة، العفوية، البريئة، التي تركض ضاحكة وسط الأزهار الملونة، لم تنكر هي الأخرى مشاغبتها في بعض الأحيان، فنجدها تارة تثير الفوضى، وأخرى تتحدث بلباقة، ربما تعلم ما يدور بذهنك دون أن تلفظ به؛ حتى وإن أردتَ الكذب لم تخبرك بذلك ستشعرك بالاقتناع بما تتفوه به، وتساعدك بكل صدق على استكمال روايتك المزيفة.

تحكي لي عن تلك الليلة التي لم تنس تفاصيلها بعد، ففي الواحدة بعد منتصف ليل الأحد الموافق الحادي عشر من فبراير من العام الماضي، قررت أن تخبر ذلك "المشاكس" بحبها وتخرج ملء جوفها للعلن، وليس المقصود بالعلن بما هو متعارف عليه- الجهر- ولكنه يعني المصارحة، لم تشرك أحدا معها في الرأي وقادت حديثها نحوه لتخبره بما ترغب، فانهزمت!.

لم يصدمها رد فعله، ورفضه حبها، ربما كانت تريد أن تخبره فقط وما عليه شيء، وربما هو الواقع شاءت أو أبت لا تستطيع تغييره فعليها أن تتقبله، عنفتها كثيرًا لعله خوفًا عليها أو غضبًا منها أو لأنها تحدثني وكأنها عندما صارحته بحبها فاجأها بأنه يحبها منذ سنوات، تحدثني وكأنها ربحت!، لم أعلم أي مكسب حققته بعد!، تحدثني عنه بالود والحب، وإذا سألتها عن سبب سلامها النفسي معه تقول: "أعلم جيدًا أن الله يقذف الحب في قلوبنا، فما لنا من الأمر شيء، وحتى الآن إذا رغبت أن أحدثه في شيء حدثته في شيء آخر فدائمًا أقول له ما لا أريد لأني بتوتر في حضرته ولكن تلك الحالة لم يشعر بها أحد غيري!".

حالة من الثبات والسلام النفسي العقلي والعاطفي أشعرتها بالراحة والسكينة، فلا توجد أمور تزعجها، أو ربما تبدو كذلك، أعرفها جيدًا قادرة على إخفاء ما تريد، لا ترضى بالمزاج المظلم، أو حياة المظلومية، لن تعتزلك لن تعتزل العالم لن تستسلم، فتعود إلى موضع عملها مجددًا وكأن شيئًا لم يكن، تختلس بعض النظرات إليه دون أن يشعر أو يراها أحد من حولها.

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