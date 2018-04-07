طريقة تحضير مشروب الطاقة «موز بالأناناس»

يعتبر مشروب الموز بالأناناس من المشروبات السحرية، يطلق عليه خبراء التغذية مشروب "حرق الدهون"، بعد صيام شاق وطويل، خاصة بفصل الصيف، فكوب واحد، كفيل بإمداد الجسم بالطاقة اللازمة.



ويحتوي هذا المشروب، على الكثير من الألياف والمعادن، كما أنه يساعد بشكل كبير في حرق الدهون وبناء وتقوية العضلات، علاوة على فوائده لانقاص الوزن، وفقًا لما نقله موقع " healthyfoodteam".



مكونات مشروب "الموز بالأناناس":

ـ ثمرة موز.

ـ معلقة شاي.

ـ معلقة زنجبيل.

ـ ½ كوب شرائح الأناناس.

ـ ½ كوب حليب.



ـ طريقة التحضير:

في خضوة واحدة، يمكنك إعداده، عن طريق وضع كل المكونات بالخلاط، ويخلط بشكل جيد، ويقدم في كأس التقديم.