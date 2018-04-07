وفد المصريين الأحرار يهنئ كنائس دائرة الساحل بأعياد القيامة
زار وفد من حزب المصريين الأحرار بدائرة الساحل الكنائس، لتهنئة الكهنة والقساوس وأبناء الكنيسة بمناسبة عيد القيامة المجيد، في إطار توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.
وضم وفد الحزب أمير يوسف عضو المكتب السياسي للحزب، وعادل إسكندر عضو الهيئة العليا، وحيد وجيه مساعد رئيس لجنة خدمة المواطنين، جون صبري عضو المركز الإعلامي، وهشام أمين واندروا وحيد أعضاء الحزب".
التقى وفد المصريين الأحرار كهنة كنائس: "العذراء والملاك الخلفاوي، والعذراء مريم بالحفظية، وكنيسة مارمرقس بشبرا"، ونقل وفد الحزب تهنئة رئيس الحزب لعموم المصريين المسيحيين بأعياد القيامة المجيدة، متمنيا الخير والرخاء والسلام لمصر وأبنائها.
ويشارك الدكتور عصام خليل الاحتفال الرسمي للكنيسة القبطية بالكاتدرائية المرقسية التي يرأس صلاة القداس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية.