وفد المصريين الأحرار يهنئ كنائس دائرة الساحل بأعياد القيامة

بعد توقف 30 عامًا.. الحياة تعود لمتحف سوهاج (صور)

بعد غياب دام أكثر من 30 عامًا وتوقف نبض متحف سوهاج عن العمل إلًا أن الحياة عادت من جديد بعد إعطاء الرئيس عبدالفتاح السيسي أوامره باستكمال العمل فيه لتحريك عجلة الاستثمار والسياحة بالمحافظة، فتحول من ...