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السبت 07/أبريل/2018 - 11:01 م

محافظ كفر الشيخ يكرّم 679 يتيمًا ومتفوقًا وأم مثالية وعروس (صور)

محافظ كفر الشيخ يكرّم
أحمد يوسف
dostor.org/2120836

كرّم اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ مساء اليوم، 600 يتيمًا و10 من أمهات الشهداء والأمهات المثاليات و10 متفوقين و10 مبتكرين و10 من أوائل حفظة القرآن الكريم، في احتفال كبير أقيم بنادي القوات المسلحة، ووزع الأجهزة الكهربائية على 39 عروسة يتيمة.

ونظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جمعية الأورمان احتفالا كبيرا بساحة القوات المسلحة، بمدينة كفر الشيخ، بحضور المهندس راضي أمين السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندس علي عبدالستار مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمحاسب محمد عبدالمقصود وكيل وزارة الشباب، والعميد علاء نجم رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان بكفر الشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، واللواء شكري الجندي، والنائب أحمد الطنطاوي، أعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية، والشعبية.

وقال العميد علاء نجم مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، إن الجمعية تعطى اهتماما كبيرا بالمجتمع والأسر الأولى بالرعاية والأيتام، حيث قدمت أكثر من 10 مليون جنيه كدعم لهم خلال عام، وأن جهود الأورمان في العمل الخيري بكفر الشيخ مستمرة.

محافظ كفر الشيخ يكرّم 679 يتيمًا ومتفوقًا وأم مثالية وعروس (صور)
محافظ كفر الشيخ يكرّم 679 يتيمًا ومتفوقًا وأم مثالية وعروس (صور)
محافظ كفر الشيخ يكرّم 679 يتيمًا ومتفوقًا وأم مثالية وعروس (صور)
محافظ كفر الشيخ يكرّم 679 يتيمًا ومتفوقًا وأم مثالية وعروس (صور)
محافظ كفر الشيخ يكرّم 679 يتيمًا ومتفوقًا وأم مثالية وعروس (صور)
محافظ كفر الشيخ يكرّم 679 يتيمًا ومتفوقًا وأم مثالية وعروس (صور)
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