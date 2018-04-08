وزير التنمية المحلية يُطالب المواطنين بدعم الحكومة فى المشروعات التنموية

طالب اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، المواطنين مشاركة الحكومة والأجهزة التنفيذية في دعم المشروعات التنموية التي تجري في المحافظات؛ بغرض إنجازها وضمان نجاحها.



وأضاف "الجندي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه لابد من ضرورة المشاركة المجتمعية، لافتًا إلى أن التنمية لن تتحقق بدون مشاركة المواطن للدولة، معلقًا: «المسؤلية المجتمعية تقتضي مشاركة المواطن في مشروعات التنمية».



وأوضح أن الدولة تهدف إلى خلق بيئة عمل جديدة تعتمد على المشاركة المجتمعية من كافة فئات المجتمع، لافتًا إلى أن مشاركة المواطن خطوة جديدة تستهدفها الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة.