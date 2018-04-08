القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:43 ص

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد
12:41 ص

بالصور.. ولى العهد السعودى يلتقى جورج بوش الأب والابن
08:19 م

«سيدات أعمال مصر»: أزمتنا فى الاستيراد حتى الدراجات والورود
06:36 ص

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية
06:17 ص

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»
01:14 ص

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
مصر
الأحد 08/أبريل/2018 - 04:12 ص

وزير التنمية المحلية يُطالب المواطنين بدعم الحكومة فى المشروعات التنموية

اللواء أبوبكر الجندي
اللواء أبوبكر الجندي
أحمد أبوالمحاسن
dostor.org/2120833

طالب اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، المواطنين مشاركة الحكومة والأجهزة التنفيذية في دعم المشروعات التنموية التي تجري في المحافظات؛ بغرض إنجازها وضمان نجاحها.

وأضاف "الجندي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه لابد من ضرورة المشاركة المجتمعية، لافتًا إلى أن التنمية لن تتحقق بدون مشاركة المواطن للدولة، معلقًا: «المسؤلية المجتمعية تقتضي مشاركة المواطن في مشروعات التنمية».

وأوضح أن الدولة تهدف إلى خلق بيئة عمل جديدة تعتمد على المشاركة المجتمعية من كافة فئات المجتمع، لافتًا إلى أن مشاركة المواطن خطوة جديدة تستهدفها الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 8 ساعات

«سيدات أعمال مصر»: أزمتنا فى الاستيراد حتى الدراجات والورود

منذ حوالي 22 ساعة

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»

منذ يومين

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين

منذ يومين

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة

منذ يومين

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

منذ 3 أيام

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق

الآن

فيديوجراف.. «قبلة شيرين وحسام حبيب وخليفة كوبر» أبرز أخبار اليوم

السيسي: ادعونا جميعًا لنتذكر تعاليم المسيح التي تهدي سبل السلام والحب

لحظة عقد قران شيرين وحسام حبيب (فيديو)

صراع الحذاء الذهبي.. ميسي يستغل راحة صلاح ويعادل رقم الفرعون (فيديو)

الأكثر قراءة

«داخل فيلا الخال».. التفاصيل الكاملة لحفل زفاف شيرين وحسام حبيب

شيرين في أحضان حسام حبيب بحفل زفافهما (فيديو)

مفاجأة.. متعب يرحب باللعب للزمالك ويضع شرطًا وحيدًا

عاجل.. حريق هائل ببرج «ترامب» فى نيويورك (صور)

ألبومات الصور

بالصور.. قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية فى الإسكندرية

الشعراوي وحجي يصلان كاتدرائية المنصورة للمشاركة في القداس (صور)

احتفال بعيد القيامة في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة بحضور القس أندريه زكي

علي عبد العال وشخصيات عامة في الكنيسة الإنجيلية

نجم الساعة

حمدي رزق.. «السَّتر له أحكام» (بروفايل)

الأكثر قراءة

«داخل فيلا الخال».. التفاصيل الكاملة لحفل زفاف شيرين وحسام حبيب

شيرين في أحضان حسام حبيب بحفل زفافهما (فيديو)

مفاجأة.. متعب يرحب باللعب للزمالك ويضع شرطًا وحيدًا

عاجل.. حريق هائل ببرج «ترامب» فى نيويورك (صور)

كشكول

رسالة سلام للعالم من المؤتمر الدولى للتربية الرياضية

وكيل تعليم أسيوط يهنئ الأقباط بعيد القيامة

زيارة مفاجئة لوزير التعليم العالي لمستشفى الدمرداش الجامعي

شكري: نظام القبول بالجامعات الجديد يعطي الفرصة للطالب تحديد مجاله

"التعليم": إضافة 100 ألف فصل جديد العام الدراسي المقبل

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

غياب نجم منتخب تونس عن كأس العالم بسبب «الصليبي»

إصابة 1000 مدني بحالات اختناق في دوما السورية

إصابة 1000 مدني بحالات اختناق في دوما

ads
منوعات

اتحاد الألعاب الإلكترونية: تطبيقات «مريم وتحدّى شارلى وجنيّة النار» أخطر من «الحوت الأزرق»

تعرّف على المواصفات الصحية للفسيخ في شم النسيم

إطلاق أول فندق فضائي سعر رحلته 9.5 مليون دولار

ads
ولاد الكار

حمدي رزق.. «السَّتر له أحكام» (بروفايل)

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك