طبيبة نفسية: «عقوق الوالدين» اضطراب سلوكي

يعتبر عقوق الوالدين، من العادات السيئة، وحرمت كل الأديان هذا التصرف، والعقوق وهو ضد البر، وتتمثل أسباب العقوق في عدم التربية السليمة، وأحيانا للجهل دور أساسي في العقوق.



وأوضحت الدكتورة هبة عيسوي، أستاذ الطب النفسي بطب عين شمس، وزميل الجمعية الأمريكية للطب النفسي، لـ«الدستور»، أن عقوق الوالدين هو اضطراب سلوكي، إذا كان الضرر لاحقا بالشخص نفسه، وإذا خرج الضرر إلى المجتمع يتحول إلى اضطراب نفسي.



وأضافت عيسوي، أن عقوق الوالدين، يمكن أن يعالج من خلال الإرشاد النفسي، إضافة إلى بعض التوعية من قبل الأب والأم بفتح صفحة جديدة مع أولادهم، وعدم محاسبتهم على أفعال الماضي.



وأكدت أهمية صداقة الأم لابنتها والأب مع ابنه لتفادي الوقوع فريسة للإنترنت والألعاب الخطرة التي تتسبب في النهاية للانتحار.

