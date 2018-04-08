القاهرة : الأحد 08 أبريل 2018
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الأحد 08/أبريل/2018 - 02:40 ص

الزراعة: منافذ لبيع الرنجة والأسماك بأسعار مخفضة فى شم النسيم

الزراعة: منافذ لبيع
عبد الناصر محمد
dostor.org/2120827

قال الدكتور عبد الكريم زيادة، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة إنه تقرر طرح كميات من السلع الغذائية، واللحوم المستوردة والدواجن والأسماك والرنجة (البلطي والفليه المجمد والجمبري)، بأسعار مناسبة للجمهور فى أعياد شم النسيم، من خلال منافذ البيع للحد من ارتفاع الأسعار، وكميات كبيرة من الخضروات والفاكهة من إنتاج القطاع، بأسعار منخفضة بنسبة من ١٠ إلى ١٥٪ عن الأسواق.

وأضاف «زيادة» أن وزارة الزراعة اتخذت عددا من الإجراءات الرقابية على منافذ البيع التابعة للوزارة، منها تشكيل لجان من مديريات الطب البيطرى التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية وإدارة التسويق بقطاع الإنتاج، ومباحث التموين بالتنسيق مع وزارتى الداخلية والصحة بتكثيف الحملات الأمنية على منافذ بيع اللحوم والدواجن والسلع الغذائية، والأسماك بالمحافظات، لضبط المخالفين، وعدم التلاعب فى الأسعار من قبل مافيا التجار الذى يستغلون اسم الوزارة، ويروجون لمنتجات منتهية الصلاحية.

من جانبه أكد المهندس أسامة رسمى، مدير عام التسويق بقطاع الإنتاج، أنه سيتم طرح الرنجة بسعر ٣٦ جنيها للكيلو، وأسماك الماكريل بأسعار ٢٥ و٢٦ جنيها للكيلو، والدواجن المستوردة بسعر ٢٧،٥ جنيه للدواجن وزن كيلو و١٠٠ جرام، والدواجن البلدية يبدأ العرض بسعر ٢٤ جنيها، واللحوم المستوردة تبدأ بسعر ٧٠ جنيها، والخضار بأسعار تقل عن السوق بنسب ١٠ الى ١٥٪.

وقال إن كل منافذ الوزارة ثابتة ولا توجد منافذ متنقلة حتى لا يتم استغلال اسم وزارة الزراعة في المنافذ المتحركة في بيع منتجات فاسدة وغش المواطنين على أنها منتجات وزارة الزراعة.

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