ضبط 14 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات بالمنيا

ضبطت أجهزة الأمن بالمنيا، 10 متهمين وبحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة، و4 متهمين وبحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة والهيروين قبل ترويجها على عملائهم.



كانت أجهزة البحث الجنائي برئاسة العميد دكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائي، وبإشراف اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مدير أمن المنيا، قد نجحت في ضبط 10 قطع سلاح ناري غير مرخصة منها 3 بندقية خرطوش و7 فرد رصاص وخرطوش محلي الصنع، بالإضافة إلى 13 طلقة حية متنوعة.



كما ضبطت مباحث مكافحة المخدرات 4 متهمين وبحوزتهم 716 قرص مخدر من مختلف الأنواع و612 جرام هيروين قبل بيعها وترويجها على عملائهم.



تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المتهمين للنيابة العامة للتحقيق معهم.