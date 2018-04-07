ختام فعاليات مهرجان دمنهور السادس للفولكلور (صور)

اختتمت منذ قليل، فعاليات مهرجان دمنهور الدولي السادس للفولكلور، الذي أقيمت فعالياته على مسرح أوبرا دمنهور، بمشاركة 18 فرقة بمشاركة من مصر ودول العالم.



وعرضت كل دولة مشاركة تراثها الفني الذي عكس عاداتها وتقاليدها وطقوسها في المناسبات المختلفة، وتنوعت الفقرات الفنية ما بين تابلوهات ورقصات شعبية وأغان ومعزوفات موسيقية، وكان لكل دولة طريقتها الإبداعية التي أضافت روحا جديدة على فولكلورها الخاص، سواء بابتكار حركات حديثة وخطوات إيقاعية في فقراتها الفنية واستخدام آلات موسيقية تراثية من مأثوراتهم الشعبية، وارتداء الأزياء الفولكلورية؛ بهدف الحفاظ على التراث من الاندثار والتحريف.



وكان للمهرجان دور كبير في إشراك الجمهور والمهتمين بالفنون في البروفات التي قامت بها بعض الفرق المصرية والدولية، وأتاح الفرصة لهم بمشاهدتها، فضلا عن الورش الفنية التي أقامها المهرجان من أجل تدريب الأطفال والشباب والفتيات ومحبى الفولكلور على بعض الرقصات التراثية لهذه الدول المشاركة بالمهرجان، حتى أصبحت تلك الورشة وسيلة للتعرف على الثقافات الأخرى، وآلية لغرس قيم التعايش مع الآخر، وقد شاركت في هذه الورشة كل من دولة لبنان ونيجيريا والبرازيل وسيرلانكا.



كما أقيم على هامش المهرجان معرض إصدارات دار الأوبرا المصرية والذي ضم أكثر من 50 كتابا عن فنون الأوبرا وبحوث الموسيقي والاسطوانات، واستمر مفتوحا في أيام المهرجان، وكرم المهرحان 8 شخصيات من رموز الفن الذي أثروا هذا المجال أدبيا وفنيا بتسليمهم دروع تذكارية وشهادات تقدير وهم: اسم الراحل الدكتور عبدالمنعم كامل رئيس الأوبرا الأسبق وتسلمها الدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا، اسم الفنان الراحل الريس متقال وتسلمها عاطف متقال، الدكتور صلاح الراوي أستاذ الأدب الشعبى بأكاديمية الفنون، الفنان عبدالستار سليم أحد رموز الفن الشعبى، محمد رؤوف مطرب فرقة رضا الأسبق لمدة 30 عاما، ينى ميلار خونيديس المستشار الثقافى اليونانى الأسبق في مصر، المغنية الشابة هند الراوى والفنان اللبنانى القدير جابريل شايبى.



كما أهدت محافظ البحيرة درع المحافظة لوزيرة الثقافة تقديرا لها ولمجهودها في دعم الفن والثقافة على أرض محافظة البحيرة، كما عرض المهرجان فيلم تسجيلي عن الراحل الدكتور عبدالمنعم كامل رئيس الأوبرا الأسبق، تناول مشواره في مجال فن الباليه.



وخلق المهرجان لونا من ألوان الحوار الثقافى بين القارات في أجواء رائعة من الحب والسلام والوئام، حيث برزت كل دولة ثقافتها من خلال التباين في الأداء والحركات والرقصات ونوعية الموسيقى بين هذه الدول، وكل دولة تعبر بفنها عن بيئتها المحيطة سواء بدوية أو ساحلية أو صحراوية أو ريفية أو هندوسية أو إسلامية أو فرعونية أو غيرها، هذا بجانب أن بعض الفرق الدولية والمحلية حرصت أن تبرز من خلال فنونها واستعراضاتها أبرز المهن التي اعتمدوا عليها منذ القدم والعادات والتقاليد التي توارثوها من الأجيال السابقة.



حرص على حضور المهرجان عدد كبير من أهالى محافظة البحيرة ومن محافظات أخرى أيضا، كما حضر لفيف من المستشارين الثقافيين وقناصل الدول المشاركة، وقد أتاح المهرجان الفرصة لعدد كبير من شباب الجامعة بحضور فعاليات بهدف خلق جيل متذوق للفنون ومتعايش مع الهويات الثقافية والحضارية المختلفة، والذى شارك مجموعة منهم في استقبال الجمهور أيام المهرجان.



كما شهد مهرجان هذا العام تضافر جهود العديد من قطاعات هيئات وزارة الثقافة المصرية، وبعض الوزرات الأخرى التي ساهمت بشكل فعال في النهوض بالمهرجان مثل: قطاع العلاقات الثقافية الخارجية – هيئة قصور الثقافة – صندوق التنمية الثقافية – قطاع شئون الإنتاج الثقافى – وزارة الشباب والرياضة.