دراسة: السكر خطر على حياتك الجنسية

كشفت دراسة استقصائية أن 80٪ من الناس لا يدركون مدى تأثير الوجبات الغذائية السكرية على الصحة الجنسية.



وكشف الخبراء، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن السكر يمكن أن يفسد الحياة الجنسية، ويضعف الانتصاب خلال الجماع.



وقال خبير التغذية "كاساندرا بارنز" إن السكر يؤثر على الجنس من خلال التأثير على تدفق الدم للعضو الذكري.



ووجدت دراسة استقصائية أجراها "CuraLin Diabetic Supplement" على 2022 بريطاني، من أجل معرفة تأثير السكريات على الصحة الجنسية.



وأشار العلماء إلى أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يسبب تلفًا للأعصاب والأوعية الدموية مما يقلل من الحساسية ويزيد من صعوبة حصول الرجل على الانتصاب.



وقد يؤثر النوع الثاني من داء السكري على الوظيفة الجنسية للمرأة أيضًا لأن الضرر الذي تسببه في الأوعية الدموية يمكن أن يؤثر على إمدادات الدم إلى المهبل والبظر، مما يسبب الجفاف وانخفاض الإثارة مع تلف الأعصاب.