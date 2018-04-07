القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
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السبت 07/أبريل/2018 - 10:28 م

«عربية النواب» تطالب بموقف موحّد لوقف انتهاكات الاحتلال

شادية خضير
شادية خضير
سعيدة عامر
dostor.org/2120820

طالبت شادية خضير، وكيل لجنة الشئون العربية، عضو البرلمان العربي، الأنظمة العربية بتحرك موحّد لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل على خلفية إحياء يوم الأرض حيث قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين العزل والتي نتج عنها استشهاد 16 شخصًا وإصابة 1000 آخرين.

وقالت عضو البرلمان العربي لـ«الدستور»، إن البرلمان العربي سيبحث في دورته المقبلة التي تنطلق في الـ 27 من أبريل الجاري كأهم الأولويات هو العمل على دعم الشعب الفلسطيني في دفاعه الشرعي عن أرضه ووطنه، حيث ستتم مطالبة الأنظمة العربية بتوحيد جهودها للدفاع عن القضية الفلسطيني ووقف الانتهاكات الممنهجة التي يمارس الاحتلال ضدهم.

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