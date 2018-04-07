مدير أمن المنيا يشهد ختام الدورة التثقيفية للعاملين بالمديرية (صور)

شهد اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب مدير أمن المنيا، اليوم، ختام الدورة التثقيفية رقم (63) لتنمية المهارات في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية بإدارة الحماية المدنية.



وعقد مدير الأمن لقاء مع المتدربين، دار حول الرسالة السامية لجهاز الشرطة والتأكيد على احترام حقوق الإنسان في ظل القانون وحسن معاملة المواطنين والتحلي بالقيم والمثل الانضباطية والأخلاقية والحفاظ على هيبة الجهاز الذي ينتمون إليه والتفاني في العمل وتنفيذ الرسالة الأمنية في صورتها المثلى فتح قنوات اتصال مع المواطنين وسرعة إنجاز عملهم لكسب ثقتهم وصولا للتعاون المشترك للمواطنين مع الجهاز لإثراء الرسالة الأمنية.



كما طالب مدير الأمن المتدربين بالالتزام بالمهام المكلفين بها والواردة بخطط التأمين ومراعاة قواعد التأمين الذاتي واليقظة التامة في الخدمات ومراعاة القواعد والضوابط المنظمة لحمل واستخدام السلاح وتحقيق التواجد الأمني الفعال لمنع وقوع الجريمة.



وفي نهاية اللقاء كرم مدير الأمن العشرة الأوائل بالدورة التثقيفية، وطلب المتدربين من مدير الأمن توجيه الشكر للواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، على اهتمامه بالأفراد والعاملين المدنيين بالوزارة.