فرار سكان كينيا بسبب تصدعات ضخمة تقسم إفريقيا نصفين

غادر كثير من المزراعين في إحدى المناطق بكينيا قراهم، جراء حدوث تصدعات وفوالق ضخمة في منطقة وادي ريفت، على بعد 30 ميلًا من الجنوب الغربي للعاصمة نيروبي.



وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها، إن التشققات الأرضية في بلدة "ماي ماهو" أجبرت السكان والفلاحين على ترك منازلهم وأرضهم، خوفا من اتساع الفجوة الأرضية.



وأضافت أن سبب التشققات قد يكون نشاط الزلزالي أو تآكل ناجم عن الأمطار الغزيرة.



وحذر باحثون أنه خلال ملايين السنين يمكن للقارة الإفريقية أن تنقسم إلى نصفين جراء استمرار هذه الفواصل في الاتساع.



وسبق أن نشرت صحيفة ميرور البريطانية، الأسبوع الماضي، تقارير تظهر التصدعات الضخمة بما يهدد بتمزيق القارة بداية من كينيا، حيث كشف عن حدوث نمو كبير في صدع أرضي يبلغ طوله عدة أميال، فيما يصل عمقه إلى 50 قدمًا، وعرضه 20 مترًا.