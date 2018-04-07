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السبت 07/أبريل/2018 - 10:20 م

الأنبا إسطفانوس يترأس مطرانية ببا ببني سويف في عيد القيامة

الأنبا إسطفانوس يترأس
بنى سويف محمد عبد الحفيظ
dostor.org/2120816

شهد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم، قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية ببا، لمشاركة المسيحيين احتفالهم بعيد القيامة.

وكان في استقبال المحافظ نيافة الأنبا اسطفانوس مطران ببا على رأس جمع كبير من الآباء والكهنة والقساوسة، وقدّم المحافظ التهنئة لجموع الحاضرين، متمنيا أن يكون عيدا وفرحة على كل المصريين.

شهد القداس حضور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف اللواء جرير مصطفى، ورئيس جهاز الأمن الوطني ببني سويف، والمقدم عمرو محمد علي نائبا عن المستشار العسكري للمحافظة، والنائبة ميرفت ميشيل عضو مجلس النواب، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام، واللواء خميس أبوالفضل السكرتير العام المساعد، وأحمد دسوقي رئيس المدينة، والعديد من قيادات المحافظة الأمنية والتنفيذية وعدد من رجال الدين الإسلامي من أعضاء بيت العائلة المصرية بالمحافظة.

وترأس الأنبا اسطفانوس مطران ببا صلاة القداس بمطرانية ببا، وألقي نيافته عظة رحب في بدايتها بالمحافظ وضيوفه الكرام، معربا عن تقديره لحضورهم ومشاركتهم القداس ويدل على عمق الترابط والوحدة بين أبناء الوطن الواحد، مثمنًا الجهود التي يقوم بها المسئولون بالمحافظة خاصة في مجال التنمية وحفظ الأمن والاستقرار.

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