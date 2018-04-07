القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
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08:11 م

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السبت 07/أبريل/2018 - 10:13 م

«داخل فيلا الخال».. التفاصيل الكاملة لحفل زفاف شيرين وحسام حبيب

شيرين وحسام حبيب
شيرين وحسام حبيب
أحمد عارف
dostor.org/2120813

احتفل المطرب حسام حبيب، بزفافه على الفنانة شيرين عبدالوهاب، داخل أحد الفيلات الخاصة المملوكة لخال حسام حبيب بجمعية عرابي بطريق مصر ــ الإسماعيلية.

وقالت مصادر، لـ«الدستور»، إن حفل الزفاف اقتصر على عدد قليل من الحضور من العائلتين، موضحًا أن شيرين طالبت الأمن بمنع دخول أي شخص لا يحمل دعوة.

وأضافت المصادر، أن رجال الأمن انتشروا أمام الفيلا وفي مدخل جمعية عرابي لمنع دخول المصورين، مشيرة إلى أن شيرين لم توجه الدعوة لغالبية أصدقائها داخل الوسط الفني إضافة إلى أنها رفضت حضور فريق العمل الخاص بها.

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