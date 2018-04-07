وزير التنمية المحلية مهنئًا الأقباط بعيد القيامة: «المصريون نسيج واحد»

قال اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن الشعب المصري قادر على مواجهة الأزمات والتصدي للمشكلات، منوهًا بأن المسلمين والمسيحيين نسيج واحد.



وأضاف الجندي: النهاردة موجودين مع إخوتنا لمشاركتهم عيدهم وفرحتهم"، قائلًا: «مصر دائمًا نسيج واحد وهتفضل نسيج واحد وهو ده الشعب المصري».



وتابع وزير التنمية المحلية: "ندعى لربنا تستمر أعيادنا مسلمين ومسيحيين وداخلين على فترة كلها أفضل وننتظر ثمار كل التضحيات التى قدمناها وهنجنى كل هذه الثمار لكل المصريين".



وترأس القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، صلاة وقداس عيد القيامة بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، بمشاركة عدد من الوزراء والشخصيات العامة.