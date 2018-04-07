غدًا.. ثالث جلسات قضية احتكار صمامات القلب بجنح القاهرة

تنظر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، غدًا، ثالث جلسات أكبر قضية لاحتكار صمامات القلب، المتهم فيها 9 شركات لتوريد صمامات القلب والمؤكسدات للمستشفيات الحكومة.



وأظهرت تحقيقات النيابة أنه في أعوام 2013 حتى 2014، 2015 بالاتفاق والتنسيق فيما بين المتهمين فى مجال تقديم المناقصات والممارسات بتوريد صمامات القلب والمؤكسدات للعديد من المستشفيات الحكومية، بالمخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتى تصل عقوبة التهمة إلى تغريم كل شركة مبلغ 500 مليون جنيه.