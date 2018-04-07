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السبت 07/أبريل/2018 - 09:56 م

محافظ البحر الأحمر ووزيرة السياحة يتفقدان الممشى السياحي (صور)

محافظ البحر الأحمر
البحرالاحمر-علي عواد
dostor.org/2120803

تفقد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، مساء السبت، ترافقه رانيا المشاط، وزيرة السياحة، ممشى النصر السياحي بمدينة الغردقة.

وأوضح المحافظ للوزيرة أن أعمال التطوير والتجميل بالجزيرة الوسطى بطريق النصر وتحويلها لممَشى سياحي مستمرة، مؤكدًا أن الهدف هو تحويل الشارع لأهم المقاصد السياحية المصرية.

وممشى النصر يأتي في إطار خطة المحافظة، لتطوير المدينة كمرحلة أولى للمشروع، وتأتي على مساحة 24000 متر مربع، وتشمل مطاعم ومحال تجارية ومسرح، وساحات مفتوحة، وعناصر مائية، ومناطق جلوس، ومسارات مشاة، ودورات مياه.

محافظ البحر الأحمر ووزيرة السياحة يتفقدان الممشى السياحي (صور)
محافظ البحر الأحمر ووزيرة السياحة يتفقدان الممشى السياحي (صور)
محافظ البحر الأحمر ووزيرة السياحة يتفقدان الممشى السياحي (صور)
محافظ البحر الأحمر ووزيرة السياحة يتفقدان الممشى السياحي (صور)
محافظ البحر الأحمر ووزيرة السياحة يتفقدان الممشى السياحي (صور)
محافظ البحر الأحمر ووزيرة السياحة يتفقدان الممشى السياحي (صور)
محافظ البحر الأحمر ووزيرة السياحة يتفقدان الممشى السياحي (صور)
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