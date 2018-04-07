حيثيات إلغاء التحفظ على أموال يوسف والي و2 آخرين

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات الحكم بقبول تظلم وزير الزراعة الأسبق يوسف والى وآخرين على قرار المحكمة بإلغاء قرار منعهم من التصرف فى أموالهم وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف فى جميع أموالهم العقارية والمنقولة والنقدية والسائلة.



وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن تقرير الكسب غير المشروع والأموال العامة انتهت إلى أن المساحة البالغة 1887 فدانا و28 قيراطا و5 أسهم كائنة بشرق طلمات الهوكس مركز مطوبس، إضافة لمساحة الجسر الواقى البالغ مساحته 168 فدانا و21 قيراطا و5 أسهم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة بحيرة البرلس ولكن أحد المتظلم الثانى باع الفدان بمبلغ 300 جنيه للفدان، فقضت المحكمة بتأييد أمر المنع من التصرف فى أموالهم، ولكن المتظلمين تقدموا بتظلم على قرارات المنع، لتنظرها المحكمة من جديد.



وأكدت المحكمة أنه أصل البراءة يتصل بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها ولا شأن له بطيعته أو خطورة الجريمة موضوعها، ولا بنوع أو قدر عقوبتها، أو مرتكبها وكان هذا الأصل كامنا فى كل فرد كافلًا حمايته سواء فى المراحل المؤثرة السابقة على محاكمته جنائيا أو فى أثنائها، وعلى امتداد حلقاتها وإذا جاز استثناء أن تفرض قيود على الأموال أو الأشخاص وعند الضرورة وفى أحوال بذواتها، من بينها أن يكون فرض هذه القيود فى شأن الأموال والأشخاص لا تعدو أن تكون إجراء تحفظيا لا تنفيذيا، وأن الخطر العاجل الذى يقتضيها يعتبر شرطا موضوعيا متطلبا لفرضها، وأن صفتها الوقتية تحول دون استمرارها بعد زوال مبرراتها، وارتباط التدابير فى شأن بعض الأشخاص بالمنع من السفر وأموالهم بمنعهم من التصرف فيها أو إدارتها مرتبط ارتباطا وثيقا لا انفصام بين تلك التدابير والأغراض المشروعة التى يتوخاها فإذا قام الدليل على انفصال هذه التدابير وبين أهدافها، كان التدبير انفلاتا لا تبصر فيه كذلك الأمر إذا كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهيا وحيث إن الثابت في الأمر أنه لا وجه أقيم على سند من شكوى تضمنت واقعتين تم تحقيقهما باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام بالأوراق وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا وهما الواقعتان التى استند إليهما الحكم المتظلم منه فى تأييد الأمر بالمنع من التصرف أى أن الواقعتين ابتداء تم استبعاد شبهة التعدى على المال العام فيهما وصدر فيهما أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.



صدرت الحيثيات برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح وعضوية المستشارين أحمد العادلى ومحمد أبو كريشة وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد ومحمد علاء فرج.