مصادر: قيد شركتى زراعة وأدوية فى البورصة.. قريبًا

- «سى آى كابيتال» تنتظر التسجيل فى «الرقابة المالية»



قالت مصادر مطلعة، إن شركة «سى آى كابيتال» لم تتقدم بطلب للقيد فى البورصة حتى الآن، فى ظل أن القواعد الجديدة تلزم الشركات الراغبة فى القيد بالتقدم أولًا للتسجيل فى «الهيئة العامة للرقابة المالية».



وأوضحت المصادر أن إعلان الشركة نهاية الأسبوع الماضى، طرح حصة من أسهمها للتداول فى البورصة لا يتنافى مع القواعد، شريطة تقدمها للتسجيل فى «الرقابة المالية»، على أن تنتهى من ذلك قبل حلول نهاية أبريل الجارى، خاصة أن «الإجراءات لا تحتاج سوى أيام معدودة».



وكشفت عن أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد قيد شركتين جديدتين فى البورصة، الأولى تعمل فى مجال التنمية الزراعية، والثانية فى الأدوية، مضيفة أن «الشركتين اتخذتا الإجراءات الأولية للقيد خلال الفترة الماضية».



وحول قرب قيد شركة «إنبى»، قالت المصادر: «الشركة لم تنته من بعض الإجراءات، وتنتظر موافقة لجنة الطروحات الحكومية على إدراجها رسميًا بجداول البورصة». وأعلنت شركة «سى آى كابيتال»، قبل أيام، طرح حصة من أسهمها للتداول فى البورصة، بقيمة تصل إلى نحو ١.٨ مليار جنيه، محددة السعر الاسترشادى بين ٧.٢٩ و٨.٢٦ جنيه للسهم».



وذكرت فى بيان أنه من المقرر طرح نحو ٢٠٣.٠٧ مليون سهم بالطرح الخاص، و٢٢.٥ مليون سهم للطرح العام، على أن يبدأ فتح باب الاكتتاب خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٤ أبريل الجارى، على أن يتم إعلان السعر النهائى فى ١٩ أبريل، وتوقعت بدء التداول على تلك الأسهم فى البورصة نهاية أبريل الجارى.

وحققت شركة الخدمات المالية، خلال العام الماضى ٢٠١٧، صافى أرباح بنحو ٢٥١ مليون جنيه، بإيرادات تبلغ ١.٨٥ مليار جنيه.

