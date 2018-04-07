«الإخوان» تبيع مفصولي «الشرق».. ومدير القناة يهرب إلى كندا

نشأت الديهى ينفى عرضه على مذيعيها والعاملين بها العودة إلى مصر



تصاعدت أزمة قناة «الشرق»، المملوكة لـ«أيمن نور»، الهارب إلى تركيا، والتى اندلعت مساء الأربعاء الماضى، على خلفية فصل ٧ من العاملين فى القناة، بزعم مخالفتهم لوائحها الداخلية، ما دفعهم للاعتصام داخل وخارج مقر القناة.

وقال المفصولون فى فيديو بثوه من تركيا، إن هناك عددًا من العاملين فى القناة تقدموا باستقالاتهم، تضامنًا معهم، من بينهم محمد كمال، وشريف دياب، وعبدالله الزهرى، ومحمود شعبان، بجانب مذيعة تدعى «هدير»، اتهمت الـ«بودى جاردات» الذين استعان بهم «نور» بالتحرش بها، وعدد من قيادات الجماعة أمثال طارق الزمر، وثروت نافع، وسليم عزوز، وأحمد عبدالجواد.

وأضاف المفصولون: «أيمن نور بدأ فى تحريك اللجان الإلكترونية للهجوم علينا، وكتابة عدد من المنشورات لعدم إغلاق القناة، عبر هاشتاج (لا لإغلاق قناة الشرق)».

وطالبوا جماعة الإخوان بالتدخل السريع لحل الأزمة، وقال عبدالله الماحى، الإخوانى المفصول من «الشرق»: «على قيادات الإخوان التدخل السريع لحل الأزمة، وإزالة اللبس الواقع بين العاملين وأيمن نور».

ودعا المفصولون، جماعة الإخوان، إلى تحديد موقفها من مدير القناة الإخوانى، أحمد عبده، مؤكدين أنه يسعى لإتمام إجراءات اللجوء السياسى فى كندا، وقالوا: «يشارك فى تدمير منبر إعلامى وتشريد عشرات الموظفين، مكررّا فعلته فى قناة (مصر الآن) التى كان مديرًا لها قبل إغلاقها».

وناشدوا عزام التميمى، وحسام الرفاعى، القياديين فى التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، بإلغاء شراكتهما مع أيمن نور، وفتح القنوات الأخرى التابعة للجماعة، مثل «الحوار»، و«مكملين»، لتشغيل المفصولين فيهم.

وتجاهلت جماعة الإخوان الإرهابية، وقناة «الجزيرة» القطرية، الحديث عن الأزمة، أو التطرق لها من قريب أو بعيد، رغم مطالب المفصولين بذلك، على غرار تدخلها فى الأزمة الأولى التى اندلعت نهاية العام الماضى، وتدخلت لحلها فورًا.

إلى ذلك، زعم المذيع الإخوانى فى «الشرق»، سامى كمال الدين، تلقيه عرضًا للعودة إلى مصر، ومعه كل المفصولين، ورفضه إياه، وهو ما زعمه أيضًا خالد إسماعيل، المفصول من القناة، الذى قال: «تلقيت عرضًا من الإعلامى المصرى نشأت الديهى بالعودة إلى مصر مع المفصولين من القناة، لكننى رفضت».

وتواصلت «الدستور» مع الإعلامى نشأت الديهى، الذى نفى ذلك جملة وتفصيلًا، وقال: «لم أتصل بأى شخص من العاملين فى قناة (الشرق)، وأرفض أى دعوات لعودتهم إلى مصر من الأساس»، مؤكدًا أن ترويج هذه المزاعم جاء لفتح باب العودة وجس النبض لذلك.

