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السبت 07/أبريل/2018 - 09:45 م

50 مليار جنيه زيادة فى مخصصات الدعم.. وحزمة تشريعية للحماية الاجتماعية

50 مليار جنيه زيادة
السيد السعدنى - محمد جعفر
dostor.org/2120786

«النواب» يطالب «الصحة والتعليم والتعليم العالى» بإرسال برامج بجداول زمنية لرفع ميزانياتها فى الموازنة العامة

كشف الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن إجراءات مناقشة موازنة الدولة عن العام المالى الجديد ٢٠١٨- ٢٠١٩، متوقعًا انتهاء اللجنة من كتابة تقريرها الشامل عن هذه الموازنة فى أواخر مايو المقبل.
وقال «عيسى»، لـ«الدستور»، إن هذه الإجراءات ستبدأ بإلقاء وزير المالية، عمرو الجارحى، البيان المالى وبيان التخطيط، يلى ذلك توزيع ملاحق الموازنة على ٢٥ لجنة، كل فيما يخصها، ثم تكتب كل منها تعديلاتها على المشروع.
وأضاف: «ستعقد ما بين ٧ و٨ اجتماعات، لمناقشة موازنة الوزارات التى تعانى من مشكلات، مثل الصحة والزراعة والإسكان والتعليم، حتى يتم ضبط الموازنة الخاصة بها».
وتابع: «من المتوقع أن تنتهى اللجنة من كتابة تقريرها الشامل عن الموازنة، أواخر مايو أو أوائل يونيو المقبلين، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان».
وشدد على أن الموازنتين السابقتين اللتين عرضتا على البرلمان الحالى «دستوريتان»، أى أنهما استوفتا الشروط الدستورية، وهو ما سيتم الحرص عليه فى الموازنة المقبلة «الثالثة»، مضيفًا: «لا الحكومة ولا مجلس النواب يستطيعان تمرير موازنة غير دستورية».
وأوضح «عيسى» أن الاستحقاقات الدستورية «محققة» بالنسبة لكل من الصحة والتعليم والتعليم العالى، لكنه قال: «نرى هذه النسب- رغم دستوريتها- ليست كافية للنهوض بهذه القطاعات، لذا طالبنا وزراء الصحة والتعليم والتعليم العالى، بإرسال خطط متكاملة وبرامج واضحة، بتوقيتات زمنية محددة، للإصلاح».
وأشار إلى أنه سيتم العمل على زيادة مخصصات هذه القطاعات عند مناقشة الموازنة الجديدة، على أن يتم تمويل هذه الزيادة من رسوم على المخالفات، مثل مخالفات البناء.
وأضاف: «رغم مخاطبة الوزارات الثلاث، لمطالبتهم بهذه الخطط، لكنها لم ترسل أى منها حتى الآن، وما يعرض منها على البرلمان مجرد أفكار ورؤى عامة فقط، رغم أنه دون تلك الخطط لن نستطيع زيادة هذه المُخصصات».
وحول نسب الدعم فى الموازنة الجديدة، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: «عمرو الجارحى، وزير المالية، ذكر أن الدعم سيصل فى الموازنة الجديدة إلى نحو ٣٣٢ مليار جنيه، وهو رقم يزيد بـ٥٠ مليار جنيه عن العام الماضى».
وأضاف: «برنامج الحكومة الذى سبق ووافق عليه البرلمان، بما يتضمنه من إجراءات الإصلاح الاقتصادى، يشير إلى الرفع التدريجى للدعم عن الوقود، لكن حتى تلك اللحظة لا نعلم ماذا سيتم فى الموازنة الجديدة».
وشدد على أن العبرة ليست فى الرقم الكبير لمخصصات الدعم، وإنما فى وصوله إلى مستحقيه، واستبعاد غير المستحقين، إعمالًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، خاصة أن عدد غير المستحقين كبير جدًا، ضاربًا مثالًا بمنظومة البطاقات التموينية، قائلًا: «يستفيد منها ٨٠ مليونًا، ومن يستحق منهم ٥٠ مليونًا فقط».
ولفت إلى وجود مجموعة من المعايير سيتم على أساسها ضبط منظومة الدعم، بما يضمن وصوله إلى مستحقيه، ومنها متوسط الدخل والسكن واستهلاك الكهرباء والبنزين، موضحًا: «الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ من عدد الحجرات بالشقة الواحدة معيارًا لمدى استحقاق الدعم».
وتوقع «عيسى» أن تكون هناك حزمة تشريعية للحماية الاجتماعية حال خفض الدعم عن بعض السلع، دون أن يكشف عن تفاصيلها، مضيفًا: «العام الماضى شهد حزمة برامج حماية اجتماعية بنحو ٨٠ مليار جنيه، لأنه طالما ستتخذ خطوات أكبر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، فلا بد أن تدعم المواطنين بهذه البرامج».

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