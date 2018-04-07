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السبت 07/أبريل/2018 - 09:23 م

محافظ قنا يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس للتهنئة بعيد القيامة

عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان محافظ قنا
قنا: اسلام البكري
dostor.org/2120760

زار عبدالحميد الهجان محافظ قنا، اليوم، مطرانية الأقباط الأرثوذكس لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها وجميع اقباط المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

رافق المحافظ، خلال الزيارة اللواء علاء العياط مدير أمن قنا والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي واللواء أدهم الفاتح، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقنا، واللواء أشرف رياض، مدير إدارة البحث الجنائي، والعقيد أحمد سمير وكيل إدارة الأمن الوطني، ومحمود الضبع عضو مجلس النواب، والشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية.

وقال محافظ قنا إنه حريص على تبادل الزيارات في المناسبات الدينية ما يعكس روح الحب والأخوة بين عنصري الأمة مسلمين ومسيحيين فأبناء هذه الأمة دائمو التأكيد على أنهم نسيج واحد يربطهم عشق تراب هذا الوطن ويعملون معًا على تنميته وتقدمه وتحقيق أمنه واستقراره، معربا عن خالص تهانيه لأقباط مصر بتلك المناسبة.

كما تقدم اللواء علاء العياط والدكتور عباس منصور والنائب محمود الضبع والشيخ محمد الطراوي والقيادات الامنية والتنفيذية والشعبية ورجال الدين الاسلامي بالتهنئة لنيافة الانبا شاروبيم ولجميع اقباط المحافظة.

وأعرب الأنبا شاروبيم عن خالص شكره وتقديره لمحافظ قنا وكل من حضر لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد، مشيداَ بروح الأخوه والمحبة التي تربط المصريين طوال تاريخهم داعيا الله أن ينعم علي مصرنا الحبيبة بدوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

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