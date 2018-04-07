القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
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السبت 07/أبريل/2018 - 09:20 م

121 مليون جنيه إجمالي إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة خلال مارس

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
راندا التوني
dostor.org/2120758

بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة كامل علي متولي، خلال شهر مارس 2018 عدد 120 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالي 11 ألف و775 طرد بوزن إجمالي 2448 طن و36 كيلوجرام.

كما تم الإفراج عن 149 شهادة سحب جزئية بعدد 9 آلاف و398 طرد بوزن إجمالي 1975 طن و85 كيلوجرام.

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر مارس 2018 حوالي 15 مليون و880 ألف و161 جنيه.

وبلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة 102 مليون و885 ألف و214 جنيه وإجمالي ضرائب الأرباح الصناعية والتجارية المحصلة 588 ألف و558 جنيه والرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة 588 ألف و558 جنيه، وإجمالي المصاريف الإدارية ودمغة تنمية الموارد والدمغة النسبية والنوعية المحصلة 1656 جنيه.

وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر مارس 2018 حوالي 120 مليون و976 جنيه.

وخلال الفترة نفسها بلغ إجمالي قيمة الصادرات بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة 3 مليون و87 ألف و760 جنيه.

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