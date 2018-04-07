طبيب نساء: المضادات الحيوية تسبب «الإجهاض»

نشرت دراسة حديثة، أجريت من قبل باحثون من جامعة مونتريال، أن المضادات الحيوية تزيد من فرص الإجهاض للنساء الحوامل، وفقا لموقع "eurekalert" الطبي.



وتضمنت الدراسة، عدد من الأنواع مثل الماكر وليدات، الكينولون، التتراسكلين، السلفوناميدات وميترونيدازول، حيث ارتبطت هذه الأدوية بالإجهاض.



وأجريت الدراسة، على النساء اللاتي تراوح أعمارهم ما بين 15- 45، حيث أظهرت النتائج أن النساء اللاتي تناولوا أقراص المضادات الحيوية، كانوا أكثر عرضة للإجهاض.



ومن جانبه؛ أوضح الدكتور محمود سليمان، أخصائي النساء والتوليد وعلاج الخصوبة والحقن المجهري، أن تناول المضادات الحيوية من الأمور التي تشكل خطرًا على صحة الحامل والجنين، لافتا إلى أنه على الحامل استبدالها بالأعشاب الطبية، بعد استشارة الطبيب المختص.