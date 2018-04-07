5 معلومات عن الدورة الخامسة لمهرجان الحرية للمسرح

يفتتح الدكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان الدكتور وليد قانوش، مدير مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، مساء الثلاثاء المقبل، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الحرية المسرحي، وتحمل اسم الفنان الراحل أحمد راسم.



ويدير فعاليات المهرجان المخرج محمد مرسي إبراهيم، وأعضاء لجنتي التحكيم والمشاهدة، وعدد من المسرحيين والفنانين.



ويقدم "الدستور" 5 معلومات عن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الحرية للمسرح.

- تبدأ فعاليات المهرجان بالسلام الجمهوري، يعقبه عرض فيلم تسجيلي عن الفنان الراحل أحمد راسم.

- المهرجان تقدم له هذه الدورة 30 عرضًا مسرحيًا، وأقرت لجنة المشاهدة 12 عرضًا.

- تتضمن العروض "ديستوبيا" للمخرج محمد فرج الخشاب، و"توته توته" للمخرج إبراهيم أحمد، و"صامت" للمخرج إبراهيم حسن، و"صيد الفئران" للمخرج رفعت عبد العليم، و"البقية في حياتك" للمخرج محمد مجدي، و"ضمة" للمخرج عصام بدوي، و"وحدي" للمخرج محمد عبدالصبور، و"رجوع" للمخرج أحمد عادل، و"فانتازيا الموت" للمخرج أحمد سردينة، و"قوي كحيوان حر كإله" للمخرج طارق نادر، و"الكراسي" للمخرج علي إيهاب، و"النافذة" للمخرج أحمد عبد القادر.

- سيتم اختيار عرضين مع إعلان جوائز الدورة المحلية لتصعيدهم للدورة العربية التي من المتوقع أن تكون خلال ديسمبر المقبل.

- يختتم الحفل بعرض غنائي وحكي بطولة الدفعة الخامسة باستوديو الممثل بمركز الحرية للإبداع، وهو عرض خارج المسابقة.