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السبت 07/أبريل/2018 - 09:14 م

محافظ الأقصر يزور كنيسة العذراء لتهنئة الأقباط بعيد القيامة (صور)

محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
هدي الامير
dostor.org/2120753

زار محافظ الأقصر محمد بدر، مساء اليوم السبت، كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة الأقصر، لتهنئة الإخوة المسيحيين، بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك برفقة مدير أمن الأقصر اللواء طارق علام، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وكان في استقبال محافظ الأقصر والوفد المراق له، الأنبا يوساب أسقف عام الأٌقصر، وعدد من الكهنة ورجال الدين المسيحي، كما توجه محافظ الأقصر لزيارة كنيسة الأقباط الكاثوليك بمدينة الأقصر لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث كان في استقباله الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إبراشية الأقصر للأقباط الكاثوليك، وعدد من الكهنة ورجال الدين المسيحي.

وأكد محافظ الأقصر، على روح المحبة والمودة التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين، لافتا إلى أن المصريين جميعا شركاء في الوطن ونسيج واحد تربطهم روابط الإخوة والوطنية ويعملون معا للنهوض بالوطن وتحقيق الرخاء والتنمية الحقيقية في كافة المجالات.

محافظ الأقصر يزور كنيسة العذراء لتهنئة الأقباط بعيد القيامة (صور)
محافظ الأقصر يزور كنيسة العذراء لتهنئة الأقباط بعيد القيامة (صور)
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