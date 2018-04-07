عرض «الجلسة» في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

عرضت مسرحية الجلسة، اليوم، في المسابقة الرسمية لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وسط حضور جماهيري.



"الجلسة" يناقش العالم السفلي للجن والعفاريت، لكن بشكل أكثر تطورا من مناقشة الفكرة من قبل بتقنيات ووسائل مختلفة.



"الجلسة" بطولة طه خليفة، وفهد إبراهيم، وميدو عبدالقادر، ومصطفى عبدالهادى، وإيمان غنيم، وحسن نوح، ومصطفى عبدالهادى، ومارينا مجدى، وأحمد عادل، ديكور وإضاءة عمرو الأشرف، أداء حركى عمرو البطريق، مخرج منفذ عمرو عاطف، تأليف وإخراج مناضل عنتر.