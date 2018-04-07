المصريين الأحرار يشارك الكاتدرائية المرقسية احتفالات القيامة

وصل، مساء السبت، الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار إلى مقر الكاتدرائية المرقسية الكبري بالعباسية، لحضور القداس والاحتفال الرسمي بعيد القيامة المجيد.



كما يحضر الاحتفال الذي يرأسة البابا تواضروس الثاني، بابا الكنيسة القبطية، بطريرك الكرازة المرقسية وعدد من كبار رجال الدولة ومندوب عن رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء والمحافظين والنواب.



كما أوفد عددا من قيادات الحزب لتهنئة كنائس القاهرة بالعيد، وأناب أمناء المحافظات وعددا من النواب لتهنئة المسيحيين بمحافظات الجمهورية كافة.