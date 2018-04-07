محامي نجل القذافي: سيف الإسلام سيظهر فور فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية

خالد الغويل شدد على أن موكله يهدف إلى فتح «صفحة بيضاء» مع الجميع

سيف القذافى اختفى خلال الفترة الماضية لدواعٍ أمنية و80% من القبائل تدعم قيادته للبلاد

أعلنا برنامجنا الإصلاحى من تونس لوجود أنصار القذافى بها

ليست لدينا اتصالات مع مصر الآن وأجرينا مشاورات مع جهات جزائرية

لا تحالف مع الإسلاميين الخونة.. وعلاقتنا بتركيا وقطر لن تعود إلا بعد الاعتذار عن جرائمهما



نفى خالد الغويل، محامى سيف الإسلام القذافى صحة ما تردد عن وجود تنسيق بين «سيف الإسلام» والتنظيمات الإسلامية العاملة فى ليبيا، إثر الإعلان عن عزمه الترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الجارى.

وأكد «الغويل»، فى حواره مع «الدستور» أن «سيف الإسلام» موجود فى ليبيا، لافتًا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة، وسيظهر قريبا للإعلان عن تفاصيل برنامجه الانتخابى، فور فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة.

■ بداية.. أين يتواجد سيف الإسلام القذافى فى الوقت الحالى؟

- سيف الإسلام موجود فى الأراضى الليبية، بين أهله وناسه، وينعم بصحة جيدة، وهو على تواصل دائم مع المقربين منه من القبائل ومنظمات المجتمع المدنى، ويمتلك رؤية كاملة لكيفية تحقيق الأمن وعودة الاستقرار إلى ليبيا.

■ لماذا لا يظهر إلى العلن؟

- هو ينوى الظهور قريبا جدا فى إحدى وسائل الإعلام الليبية، لشرح محتوى مشروعه «ليبيا الغد»، الذى يهدف لبناء ليبيا، ووقف سفك الدماء، وتوحيد الشعب، وطرد الدخلاء والخونة.

■ إذا كان قرر الظهور.. فلماذا لم يخرج بنفسه لإعلان ترشحه الرئاسة؟

- لأنه مر بتجربة مريرة عام ٢٠١١، من ملاحقة أمنية ومراقبة اتصالات وغيرها، فضلا عن كونه هدفًا للخونة والمتآمرين على ليبيا، وفى ظل الظروف الحالية والمتدهورة بالبلاد يصعب الإفصاح عن مكانه، للحفاظ على حياته، لكنى أؤكد أنه بصحة جيدة، وهو حر طليق، يتمتع بقانون العفو العام، ويتواصل وينسق معنا لإيصال خطابه للداخل والخارج.

■ لماذا يشكك البعض فى وجوده وحريته فى اتخاذ القرار؟

- المشككون يبنون رأيهم وفقا لاحتمالات وافتراضات، لكنى أؤكد أنه بخير، وسيتحدث للشعب الليبى عندما تحين اللحظة المناسبة، عندما يتم الإعلان عن الموعد الرسمى لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

■ لماذا لم يلجأ لبث شريط مصور يتحدث فيه لتأكيد سلامته؟

- لأن المرحلة الحالية لا تتطلب ظهوره فى الإعلام، كما أن هناك تدخلات وأجندات أجنبية تعرقل ذلك، فضلا عن كونه مطلوبا فى المحكمة الجنائية الدولية، رغم إتمام محاكمته داخل ليبيا، وفقا للقانون المحلى، الصادر عن البرلمان.

وفى كل الأحوال سيخرج قريبا جدا، عبر التلفاز لا الفيديوهات المسجلة، ليتحدث للشعب، ويعلن بنود برنامجه الانتخابى، وأسباب ترشحه، وأسباب اختفائه طيلة الفترة الماضية.

■ لماذا اختار سيف القذافى الإعلان عن برنامجه من تونس؟

- فى الحقيقة كان الاختيار بين دولتى تونس والجزائر، وبعد التشاور وقع الاختيار على دولة تونس، لأن بها أكبر عدد من المهجرين الليبيين، من أنصار والده، ومن المقربين منه.

■ هل يبحث عن تلقى الدعم من دول الجوار الليبى؟

- سيف الإسلام القذافى يهدف إلى فتح صفحة بيضاء مع كل من يريد الخير لليبيا، محليا وإقليميا ودوليا، وبرنامجه الإصلاحى يتمحور فى إعادة إعمار ليبيا، بمساعدة دول الجوار، مصر وتونس والجزائر، لأن استقرار ليبيا من استقرارها، فضلا عن الروابط الاجتماعية والأخوة التى تجمعنا، ومع ذلك، فهو لا يريد منها سوى البقاء على مسافة محايدة، من كل الأطراف الليبية، ودعم الدولة الليبية من أجل إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وديمقراطية، ومساندة الخيار الشعبى فى الانتخابات الرئاسية، إذا أجريت خلال العام الحالى، كما هو مخطط لها.

■ هل تواصلتم مع الأجهزة المعنية بالدول الثلاث؟

- لم يجر أى اتصالات بنفسه، لكن فريق عمله بالخارج والداخل لديهم تواصل مع بعض الجهات فى تونس والجزائر، وقريبا سيكون هناك تواصل مع الأجهزة فى مصر، لعرض رؤيته الإصلاحية، وحل الأزمة الليبية.

■ لماذا تأخرتم فى الاتصال بالأجهزة المصرية؟

- «سيف» يحب مصر، ويحترمها قيادة وشعبا، وهو يحثنا على التواصل معها فى هذا الإطار، لأخذ المشورة، فمصر هى القائدة للأمة العربية، وأمن المنطقة من أمنها، وتوجهات «سيف» واضحة بهذا الخصوص، فهو يرى أن مصر وتونس والجزائر لها الأولوية فى كل المشروعات الإنمائية والاقتصادية والإنشائية، وسيكون لها دور كبير فى بناء ليبيا الجديدة.

■ ما ملامح البرنامج الإصلاحى لـ«سيف القذافى»؟

- البرنامج عبارة عن أجندة وطنية خالصة، ويأتى مكملا لمشروع سبق طرحه عام ٢٠٠٦، ويتضمن رؤية سياسية وأمنية واجتماعية متكاملة لليبيا، تهدف إلى استعادة الدولة الوطنية كاملة السيادة، والحفاظ على الهوية العربية والإفريقية والإسلامية، وحماية الحريات العامة والخاصة، والقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله وتجفيف منابعه، مع إعادة بناء مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، كل هذا فضلا عن تحقيق المصالحة بين النسيج الاجتماعى، وتوفير الأمن، واحتياجات المواطن، وإرساء القانون.

■ ما الجهات التى تدعم سيف الإسلام من أجل الوصول لسدة الحكم؟

- سيف الإسلام يمتلك علاقات وطيدة بالمكون الاجتماعى فى ليبيا، والمجلس الأعلى للقبائل الليبية، الذى يضم نحو ٨٠٪ من القبائل، وكلهم يدعمون «سيف»، كما توجد أطراف سياسية مؤيدة لدوره ورؤيته، وبعضهم ممن خرج فى ١٧ فبراير ضد حكم معمر القذافى، وأيدوا دعوته بعدما رأوا حالة الدمار والخراب التى وصلت لها البلاد، فضلا عن نسبة كبيرة من الشباب الليبى وبعض منظمات المجتمع المدنى.

وأؤكد أن رؤية سيف الإسلام لن تفرق بين من خرج وثار على حكم أبيه فى ٢٠١١، ومن يحمل فكرا سياسيا مخالفا، فهو سيقدم يده للبناء والعطاء، وليس للتشتت والانتقام.

وطننا ضائع، ونريد إخراجه من مستنقع الوحل الذى استمر حوالى ٨ سنوات، ونريد عودته إلى الطريق الصحيح، حتى يتمكن المواطن الليبى من إبداء رأيه، ويستطيع الحياة فى ظل سلطة مدنية منتخبة.

■ هل تعتقد أنه يملك حظا كبيرا فى الوصول للرئاسة؟

- نعم، ولكن إذا وفرت الأمم المتحدة انتخابات نزيهة وشفافة، فهو يملك شعبية كبيرة فى ليبيا، وشعبيته تزيد نسبتها على ٨٠٪، فمعظم القبائل الكبرى من شرق البلاد وغربها وجنوبها وساحلها، ووسطها، والشباب وغالبية الشعب الليبى، ومنظمات المجتمع المدنى، تلتف حوله، وترى فى رؤيته حلا للأزمة، ومع ذلك هو سيرضى بالنتيجة إذا جاءت عكس ذلك، فهو يريد أن يمارس عمله السياسى فى أى موقع، من أجل إعادة بناء وإعمار ليبيا، فهمه الوحيد هو إنقاذ ليبيا لا الوصول لمقعد الرئاسة.

■ كيف سيشارك سيف فى الاستحقاق الرئاسى رغم كونه مطلوبا من الجنائية الدولية؟

- سيف الإسلام حوكم فى ليبيا، وصدر عنه عفو عام من مجلس النواب، لذا فقرار الجنائية الدولية باطل، فلا يمكن أن يحاكم الشخص على فعلته مرتين، وغسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة، صرح أكثر من مرة بأن أنصار النظام السابق مرحب بهم فى كل اجتماعات المصالحة الوطنية، وفى الاستحقاقات الليبية القادمة، لذا لا يمكن استثناء أحد، سواء كان مطلوبا من جهة خارجية أو لا.

وعلى أى حال، نحن نعمل حاليا على توضيح مسألة كون الجنائية الدولية لا يحق لها إصدار مثل هذا القرار، خارج سلطة الأمم المتحدة، كما أن الشعب الليبى وحده هو من يملك سلطة اتخاذ القرار فى خوض سيف الإسلام للاستحقاق الانتخابى.

■ ما حقيقة التحالف بين سيف القذافى وجماعة الإخوان وحلفائها فى تركيا وقطر؟

- ما تم تداوله بهذا الشأن غير صحيح، فالإخوان والإسلاميون فى ليبيا هم خونة، باعوا البلاد وتآمروا على الوطن، أما قطر وتركيا، فقد ثبت تورطهما وتدخلهما فى الشأن الداخلى للبلاد، فضلا عن دعمهما للإرهاب، وجلبهما قوات الناتو والدمار إلى ليبيا، والتعامل معهما سيكون مثل التعامل مع إيطاليا وبريطانيا، ووفق سياسة خارجية تأخذ موقفا حازما تجاه ما فعلاه، وعلاقتنا بهؤلاء لن تعود كما كانت إلا بعد الاعتذار للشعب الليبى عما لحق به من أضرار.

■ هل تعتقد أن إعلان سيف القذافى عن نيته خوض الاستحقاق الانتخابى المقبل حقق صدى جيدا فى الشارع الليبى؟

- هناك دعم شعبى كبير جدا لهذه الخطوة، وهو ما ظهر فى كم الاتصالات والبيانات التى خرجت لدعمه، وأعربت عن ارتياح الشعب الليبى الذى فقد الأمن والأمان لهذه الخطوة.

■ أين يتواجد أبناء القذافى حاليا؟

- الساعدى موجود فى ليبيا لدى كتيبة هيثم التاجورى، ويتمتع بصحة جيدة، وهانيبال معتقل سياسيا فى لبنان، بتهمة كتم معلومات تتعلق بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر، رئيس المجلس الإسلامى الشيعى الأعلى، عام ١٩٧٨، أما عائشة وأولادها، فيعيشون حاليا فى سلطنة عمان، ويتمتعون بحياتهم بشكل طبيعى.

