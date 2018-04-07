القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:19 م

«سيدات أعمال مصر»: أزمتنا فى الاستيراد حتى الدراجات والورود
06:36 ص

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية
06:17 ص

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»
01:14 ص

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
فن
السبت 07/أبريل/2018 - 08:32 م

مصطفى عاطف يجهز عملًا غنائيًا للأطفال

المنشد الدينى مصطفى
المنشد الدينى مصطفى عاطف
دعاء عبدالمقصود
dostor.org/2120719

احتفل المنشد الدينى مصطفى عاطف بإطلاق ألبومه «كأنى معاك»، الذى يضم ١٠ أغانٍ متنوعة بين الابتهال والإنشاد الدينى وأغانى التراث الصوفى، المغربى والشامى، وأغنية تراثية باللغة الشيشانية.

وقال عاطف إن ما يحرص عليه دائمًا فى أعماله هو تقديم ألوان غنائية تخاطب شعوبًا إسلامية غير ناطقة بالعربية، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تحقق بعض أغانى الألبوم نجاحات كبيرة مثل أغنية «قمر سيدنا النبى».

وذكر أنه يعكف حاليًا على الانتهاء من عمل كبير للأطفال لم يستقر على شكله حتى الآن: هل سيكون عملًا كارتونيًا أم لا؟

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

وليد رمضان يغادر «راديو النيل»

منذ 5 أيام

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خيرالله

منذ 6 أيام

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ اسبوع

صناع «قسطي بيوجعني»: يوحّد بين الغني والفقير في أزمة الديون

منذ اسبوع

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

منذ اسبوع

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»

الآن

حبس المتهم بالاستيلاء على 400 ألف جنيه من أصحاب مصانع المرج

رئيس الوزراء يُنيب «العصار» و«مروان» لحضور قداس القيامة

مفاجأة.. «الكابتن» ينفرد بنشر كواليس اختيار خليفة كوبر

النيابة تأمر بسرعة تحريات المباحث حول واقعة تسمم «أيتام شبرا»

الأكثر قراءة

حمدي رزق ينقذ سفينة صلاح دياب.. الرئيس الجديد لـ«المصري اليوم»

مفاجأة.. متعب يرحب باللعب للزمالك ويضع شرطًا وحيدًا

ثلاثة أضعاف «ظهر».. اكتشاف حقل غاز جديد بالبحر المتوسط

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

ألبومات الصور

احتفال بعيد القيامة في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة بحضور القس أندريه زكي

علي عبد العال وشخصيات عامة في الكنيسة الإنجيلية

بالصور.. محمد رمضان وأسرته في «كنوز» شقيقته

درة تحتفل بشم النسيم على شاطئ البحر

نجم الساعة

محامي نجل القذافي: سيف الإسلام سيظهر فور فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

حمدي رزق ينقذ سفينة صلاح دياب.. الرئيس الجديد لـ«المصري اليوم»

مفاجأة.. متعب يرحب باللعب للزمالك ويضع شرطًا وحيدًا

ثلاثة أضعاف «ظهر».. اكتشاف حقل غاز جديد بالبحر المتوسط

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

كشكول

تجارة عين شمس تنظم مؤتمر علمي ١٥ أبريل

"ماذا ينتظر العلماء من الرئيس".. مؤتمر علمي لنقابة "علماء مصر"

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستضيف مقدمي البرامج لتشجيع الطلاب

قافلة الأزهر بـ"حلايب وشلاتين" تُجري ٣٤ عملية جراحية وتفحص ١٢٢٠ مريضًا

مدير "كامل للاقتصاد": سنؤهل طلاب جامعة الأزهر لسوق العمل

الأمصار

البابا يترأس الأن قداس عيد القيامة المجيدة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

باكستان تستدعي «دبلوماسيا هنديا» على خلفية مقتل امرأة في كشمير

تركيا: واشنطن تراوغ بشأن مستقبلها في سوريا

إردوغان يتهم فرنسا بدعم الإرهاب

رئيس وزراء العراق: خطر «داعش» قائم

ads
منوعات

تعرف على المواصفات الصحية للفسيخ في شم النسيم

إطلاق أول فندق فضائي سعر رحلته 9.5 مليون دولار

حل لغز «النيتروجين المفقود» للأرض

ولاد الكار

حمدي رزق ينقذ سفينة صلاح دياب.. الرئيس الجديد لـ«المصري اليوم»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك