مصطفى عاطف يجهز عملًا غنائيًا للأطفال

احتفل المنشد الدينى مصطفى عاطف بإطلاق ألبومه «كأنى معاك»، الذى يضم ١٠ أغانٍ متنوعة بين الابتهال والإنشاد الدينى وأغانى التراث الصوفى، المغربى والشامى، وأغنية تراثية باللغة الشيشانية.



وقال عاطف إن ما يحرص عليه دائمًا فى أعماله هو تقديم ألوان غنائية تخاطب شعوبًا إسلامية غير ناطقة بالعربية، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تحقق بعض أغانى الألبوم نجاحات كبيرة مثل أغنية «قمر سيدنا النبى».



وذكر أنه يعكف حاليًا على الانتهاء من عمل كبير للأطفال لم يستقر على شكله حتى الآن: هل سيكون عملًا كارتونيًا أم لا؟

