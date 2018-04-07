24 عرضًا من 45 دولة والختام بتكريم الفائزين.. غدا

شهد المهرجان الشبابى حضورًا دوليًا مميزًا، عبر مشاركة وفود من ٤٥ دولة، من كل أنحاء العالم، رغم عدم إعلان إدارته تقديم أى جوائز مالية للعروض المتميزة، والاكتفاء بمنح دروع وشهادات تقدير للفائزين.

شارك فى المهرجان ٢٤ عرضًا مسرحيًا متميزًا، منها مسرحية «قلب يرى» من الإمارات، و«نساء تحت الاحتلال» من فلسطين، والعرض المسرحى «نزوة» من تونس، بالإضافة إلى «نساء بلا غد» من مصر.

وقال المخرج المسرحى مازن الغرباوى، رئيس المهرجان، إن الدورة الحالية حققت نجاحًا كبيرًا تمثل فى المشاركة الدولية الواسعة، وحضور وفود من دول إفريقية وآسيوية وأوروبية، ما يعكس الجهود المبذولة من إدارة المهرجان للارتقاء به على الساحة الدولية.

وثمّن «الغرباوى» الدعم الكبير الذى تلقاه المهرجان من الفنان محمد صبحى، الذى قبل إطلاق اسمه على هذه الدورة، ما مثّل إضافة حقيقية لـ«شرم الشيخ لمسرح الشباب»، فى ظل الاحترام والتقدير الذى يحظى به الفنان فى الأوساط الفنية والمسرحية.

وعن أهم العقبات التى واجهته، قال رئيس المهرجان: «عانينا بشكل كبير من قصور الدعم المادى، خاصة أن الحكومة تدعمنا بـ٥٠ ٪ فقط من التكلفة، وتترك الباقى لمنظمات المجتمع المدنى والرعاة، لذا حاولنا التغلب على ذلك بتقليل التكلفة، عبر منح شهادات التقدير والهدايا والدروع، بدلًا من الجوائز المادية المكلفة».

وأضاف: «جميعنا سعى لتقديم مهرجان قوى يليق باسم مصر وقيمتها على الساحة الدولية، لذا نحاول اجتياز جميع العقبات أيًا كانت».

وكرمت إدارة المهرجان عددًا من نجوم المسرح، أثناء حفل الافتتاح، من بينهم الفنان محمد هنيدى، الذى اعتذر عن عدم الحضور نظرًا لانشغاله بتصوير مشاهد مسلسله الجديد «أرض النفاق»، والفنان الشاب مصطفى خاطر، نجم «مسرح مصر».

وكشفت مصادر داخل إدارة المهرجان، عن أن اللجنة المنظمة ستكرم الفنان الشاب حمدى الميرغنى، نجم «مسرح مصر» فى حفل الختام، بالإضافة إلى أسماء الفائزين بالجوائز المختلفة لهذه الدورة.

