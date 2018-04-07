محمد صبحي: مهرجان شرم الشيخ كرمني لأنني «شاب من جوايا» (حوار)



يسدل الستار على الدورة الثالثة لمهرجان «شرم الشيخ الدولى لمسرح الشباب»، التى تحمل اسم الفنان محمد صبحى، تقديرًا لمسيرته الطويلة فى العمل المسرحى، اليوم، وذلك بعدما شهدت فعالياتها ٢٤ عرضًا مسرحيًا من ٤٥ دولة.

ومن المقرر أن يتم تكريم الفائزين بجوائز المهرجان، خلال حفل الختام، وسط شكاوى من قلة الدعم الحكومى، الذى جعل إدارة المهرجان تكتفى بالهدايا العينية وشهادات التقدير فقط، للمكرمين.



■ بداية.. كيف تنظر إلى اختيار مدينة شرم الشيخ لإقامة مهرجان مسرحى للشباب؟

- الثقافة تلعب دورًا كبيرًا جدًا فى مواجهتنا مع الإرهاب، فهى ميدان التحدى الحقيقى، وسلاحنا اللى لازم نستخدمه، ونذهب به لكل مكان، فى ربوع سيناء ومرسى مطروح، مش بس شرم الشيخ، ودى خطوة كويسة جمهور ييجى من المحافظات على شرم الشيخ، مش بس جمهور، لأ وكمان ضيوف مهرجان ييجوا هنا عشان يحضروا مسرح، وليس سياحة فقط.

■ كيف تنظر إلى حضور وفود من ٤٥ دولة إلى المهرجان؟

- هذه الدول وجودها يثبت أن الفن يستطيع أن يجمع العالم كله، لكن محتاجين الشعب كمان يكون موجود، مش بس دول الخارج، محتاجين الضيوف يشوفوا شعبنا، ويتعرفوا على الصورة الحقيقية للدولة، مش بس يتفرجوا على حدث ويروحوا.

■ هل هذا سبب سؤالك للمحافظ خالد فودة عن سبب غياب بدو سيناء عن المهرجان؟

- أهل سيناء جزء من نسيج مجتمعنا، وكنت أتمنى أن يكونوا حاضرين فى الافتتاح، واتكلمت مع المحافظ فى كده، لكن عرفت إنهم هايحضروا بعض العروض الجاية، ووجودهم ضرورى عشان يتفرجوا ويحصل حراك ثقافى، والمحافظ طلب منى عرض مسرحية «غزل البنات» لأهالى سيناء، وأنا رحبت، وقلت له إننا مستعدون نبذل أكبر جهد ممكن عشان نوصل الفن لأهلنا فى سيناء.

■ كيف تلقيت خبر تكريمك بإطلاق اسمك على المهرجان؟

- أنا كمان شباب، أنا شاب من جوايا، وعشان كده لازم أكون موجودًا فى أى حاجة تخصهم، واختيار اسمى فى الدورة مصدر فخر كبير، لأننى مؤمن طول عمرى بالشباب، وفى بداياتى، قابلت قامات كبيرة فى المسرح، وساعدونى ووقفوا جانبى، ولما كبرت كان لازم أقف جنب الشباب زى ما حصل معايا، عشان كده قدمت أكتر من ٣٧٠ ممثلًا شابًا، أصبحوا نجومًا كبارًا الآن.

■ مَنْ منهم خليفة محمد صبحى؟

- أنا عمرى ما قلت عن نفسى إنى خليفة فلان، وعشان كده ما أحبش إن حد يقول عن نفسه إنه خليفتى، لكن إحنا بنتأثر ببعض، إحنا اتأثرنا بالأجيال اللى فاتت، والشباب بيتأثروا بأجيالنا، عشان كده ما يصحش يبقى فيه خليفة، ولازم نبطل الحكاية دى.

■ ما رأيك فى تجربة «مسرح مصر» ومنهم مصطفى خاطر الذى كرمه المهرجان فى دورته؟

ــ أنا قلت رأيى قبل كده، إن «مسرح مصر»، اللى أسسه الفنان أشرف عبدالباقى جاء فى لحظة ظلام، كانت مصر عايشاها، وقلت وقتها: «برافو عليهم»، لأن الأولاد موهوبون، وقدموا أعمالًا عظيمة، لكن بعد أول موسم اتحول مسرحهم لإسفاف، وإيحاءات وألفاظ جنسية، ساعتها كان لازم نقول: «عيب»، لأن ممكن يكون الممثل موهوبًا، لكنه بيستغل موهبته فى إنه يهد مش يبنى.

■ تلقيت فى المهرجان إشادات كبيرة من بعض الوفود الأجنبية.. فكيف نظرت إلى ذلك؟

- سعدت بها جدًا، لأنها جت من ناس كتير ما أعرفهمش، كانت فيه إشادات من غينيا وبنجلاديش وتونس، وناس أول مرة أقابلهم فى حياتى، وعرفت إنهم بيتابعونى، وحسيت بوجود حب حقيقى منهم.

■ كيف يمكن تطوير المهرجان من وجهة نظرك؟

- أطالب المهرجان فى الدورة المقبلة بأن يختار عنوان «الحفاظ على التراث»، لأن تراثنا جزء من هويتنا، ولو فقدناه هويتنا هاتتشوه، وعشان كده لازم الشباب يتعرف على جورج أبيض، ونجيب الريحانى، ويقرأ لصلاح عبدالصبور، وميخائيل رومان، ولازم نعمل فى ده ثورة حقيقية، ونقدم أعمالهم طول الوقت.

■.. وبالنسبة للمسرح المصرى بشكل عام؟

- جزء مهم من الموضوع على الدولة، لأنها يجب أن توجه جهودها لبناء البشر، وتخصص ميزانية كبيرة لدعم المبدعين الحقيقيين، بشرط إنهم يكونوا مبدعين فعلًا، ويكون فكرهم بعيدًا عن الفن اللى بيقلل من عقل الإنسان، ويكونوا بيفرقوا بين حرية الإبداع وقلة الأدب، لأن الفن شىء جميل، وحتى لو صورت خرابة، ممكن تصورها بشكل جميل، وممكن تخلى الجمهور يقتنع إن دوره هو إنه ينضف الخرابة.

■ أخيرًا.. كثيرون يصنفونك كممثل كوميدى.. فكيف تصنف نفسك؟

- أنا زى ما قدمت كوميديا، قدمت تراجيديا فى أعمال جادة، زى «الكرنك» و«فارس بلا جواد»، لكن أنا عندى رؤية أخرى بخصوص التصنيف، فأنا من مدرسة تؤمن بأن الممثل يلعب الكوميديا بصدق التراجيديا، ويلعب التراجيديا بخفة ظل الكوميديا، ويحقق المعادلة الصعبة بينهما، أو «التراجيوكوميدى»، ولو بصيت على نجوم الكوميديا الكبار هاتلاقيهم بيصنعوا كوميديا سوداء، اللى بتفجر الضحك بشكل يدعو للتطهير.

