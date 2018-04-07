مصطفى خاطر: لا مشكلات بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)

قال الفنان مصطفى خاطر، إن تكريمه بمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، يدفعه إلى المزيد من إمتاع الجمهور، معربًا عن فخره لتكريمه وسط قامات كبيرة، مثل سيدة المسرح العربى سميحة أيوب والفنان القدير محمد صبحى.



ورأى «خاطر»، أن هناك أهمية كبرى ليست للمسرح فقط سواء العربى أو المصرى، وإنما للشباب الذين يستهدفهم المهرجان، مطالبًا بدعمهم وتنميتهم، وناصحًا إياهم: «عليكم أن تتمسكوا بحلمكم».



وأضاف: «عندما كنا نبدأ خطواتنا الفنية شاهدنا الفنان أشرف عبدالباقى فى مسرح مهجور تملؤه الفئران، وكان المسرح وقتها كامل العدد، فأخذنا ودعمنا حتى وصل نجوم (مسرح مصر) إلى ما نحن عليه الآن»، مطمْئنًا الجمهور بأن «المسرح المصرى ما زال بخير».

وعلق على كلمة الفنان الكبير محمد صبحى بأن مصر بلد الريادة فى المسرح العربى، وقال: «أكدنا ذلك من خلال ١٠٠ تجربة مسرحية فى (مسرح مصر)، ويارب كل مسارح مصر تكون (كومبليت)، ويتم فتحها للجمهور ويقدم فيها المسرح الاستعراضى والغنائى والبانتو مايم، لأن ذلك سيخلق تنافسًا شريفًا يجعل الجمهور يعود إلى المسرح مرة أخرى».

وأضاف عن فرقة «مسرح مصر»: «نقدم عروضًا ارتجالية، لا نحدد نوعية النصوص التى تقدم، ولكن نوجد أولًا النص الواضح وبعد ذلك يتم الارتجال، فنحن نقدم المسرحية فى حدود ساعة أو ساعة و١٥ دقيقة من أجل إضحاك الجمهور، وأتمنى أن تستمر».

ونفى تمامًا ما يثار عن مشكلات بين نجوم «مسرح مصر»، قائلًا: «كله كلام فاضى، ونجتمع يوم الجمعة وكلنا أصدقاء.. ولا أعلم من أين تخرج تلك الشائعات المستفزة».

وانتقل إلى الكلام عن مشواره، فقال: «الحمد لله حققت شوطًا كبيرًا فى بطولات الأعمال، خاصة فى الدراما التليفزيونية، ولكن أريد أن أقول إن فكرة البطل الأوحد انتهت تقريبًا، وهذا يعطى مساحة لجمهور أكبر يشاهد العمل الفنى، ولا بد أن تكون هناك سينما جماعية».

وأضاف: «لا أسعى لأى شىء سوى التمثيل، أعشقه وأحبه وأقدم ما أشعر بأنه يضيف لى، وأرى أننى بدأت ووصلت إلى خطوات جيدة بفضل الله.. وعمرى ما سعيت لحاجة، التمثيل يأخذنى لخطوات يكتبها الله».

وعن اقتصاره على تقديم الكوميديا، قال: «إسماعيل يس ظل طوال مشواره الفنى يقدم الكوميديا، ورغم وفاته منذ ٤٥ سنة فإن رصيده لم ينفد حتى الآن لدى الجمهور، والكوميديا مطلوبة ولها جمهورها والشعب العربى كله يحبها».

وأفاد «خاطر» بأنه يشارك فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل «ربع رومى»، وهو كوميديا اجتماعية، يجسد فيها دور ممثل فاشل، مشيرًا إلى أنه انتهى من تصوير بعض مشاهده فى الأقصر، وسيعود لتصوير الباقى خلال يومين.

أما فيلمه الجديد «حرب كرموز» المقرر طرحه بدور العرض فى موسم عيد الفطر، فأوضح أنه يضم نخبة كبيرة من النجوم، على رأسهم أمير كرارة وغادة عبدالرازق وبيومى فؤاد ومحمود حميدة وروجينا، ويعد مزيجًا بين الأكشن والكوميدى، ويقدم فيه شخصية «عصفورة» الحرامى.

