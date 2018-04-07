القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
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السبت 07/أبريل/2018 - 08:25 م

ترامب يعزي رئيس وزراء كندا في وفاة لاعبي فريق هوكي

ترامب يعزي رئيس وزراء
محمد عمر
dostor.org/2120709

قدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، تعازيه إلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في وفاة 14 شخصا وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم شاحنة وحافلة كانت تنقل فريق لاعبي هوكي في وقت سابق اليوم.

وقال ترامب في تغريدة له عبر حسابه على موقع «تويتر»: «تحدثت إلى جاستن ترودو لتقديم التعازي لأسر مأساة فريق هامبولت، ليكن الله معهم جميعا».

وكان هامبولت برونكوس فريق الهوكي في اتجاهه لخوض مباراة، وهؤلاء اللاعبون يتبعون لفريق برونكوس الذي يضم 24 لاعبا كنديا تتراوح أعمارهم بين 16 و21 عاما.

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