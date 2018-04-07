نائب «شعبة صناعة وسائل النقل»: لا زيادة في أسعار السيارات
- نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل أشاد بقانون التراخيص الصناعية
- استراتيجية صناعة السيارات تستهدف تعميق المنتج المحلى وحصول الحكومة على نسبة الـ٣٠% جمارك مقدمًا
قال سمير علام، نائب رئيس شعبة «صناعة وسائل النقل» فى اتحاد الصناعات المصرية، إن مفهوم «صناعة السيارات» هو تجميع الأجزاء والصناعات المغذية، فى كل دول العالم، وليس فى مصر فقط، مشيرا إلى أن مصر تطبق المواصفات العالمية فى الصناعة، ولا يوجد فرق بين الصناعة المستوردة والمحلية. وكشف «علام»، وهو عضو لجنة مراجعة «استراتيجية صناعة السيارات فى مصر»، أن الاستراتيجية تعتمد فى الأساس على ٣ محاور، هى تعميق التصنيع المحلى والإنتاج الكمى والتصدير، كما أنها مبنية على أساس فرض ضريبة زائدة على كل المستورد، تقدر بـ٣٠٪ تدفع مقدما. ولفت، فى ندوة «الدستور»، إلى عقد عدة اجتماعات داخلية فى شعبة «وسائل النقل»، لتطبيق «المواصفة الكاملة» للسيارة، مضيفا: «تمت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة بشأن تطبيق باقى المواصفات».
■ هل استشارت وزارة التجارة والصناعة مصنعى السيارات قبل وضع استراتيجية الصناعة؟
- بالفعل، عندما بدأت وزارة التجارة والصناعة العمل على إعداد الاستراتيجية عام ٢٠١٠ استشارت المصنعين وأعضاء اتحاد الصناعات وأصحاب الشركات، والاستراتيجية تهدف إلى تعميق المنتج المحلى وتشجيعه، وتم الإعلان عنها مسبقا، من قبل المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، ورفضتها الحكومة حينها، لأنها كانت تشمل تحمل الحكومة نحو ٥ مليارات جنيه جمارك وغيرها، وتم رفضها من قبل وزارة المالية، لـ«تموت قبل أن تولد».
وعاود مصنعو السيارات المطالبة بها مرة أخرى، فتم إعداد استراتيجية أخرى تهدف إلى أن يصل حجم السيارات المصنعة فى مصر عام ٢٠٢٠ إلى نحو مليون سيارة، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء، وشركات استشارية أجنبية، ولم تكن حينها أكثر من دراسة ولم يتولها أحد من الحكومة.
■ ما الذى تم بعد ذلك؟
- منذ عامين، تم فتح ملف الاستراتيجية مرة أخرى، وتم الاعتماد على الدراسة التى تم إعدادها مسبقا مع بعض التعديلات، وهى تعتمد فى الأساس على ٣ محاور: تعميق التصنيع المحلى والإنتاج الكمى والتصدير.
كما أنها مبنية على أساس فرض ضريبة زائدة على كل المستورد والمحلى، ومن يحقق محاور الاستراتيجية من المصنعين يتم إلغاء الضريبة من عليه، مع أخذ الحكومة نسبة الجمارك مقدما وهى ٣٠٪.
لكن بعض الشركات قالت إنها تتعارض مع الاتفاقيات التجارية، إضافة إلى أن المصنعين نظروا للاستراتيجية على أنها تجبرهم على التصنيع بنسب معينة، وأبدوا فى الوقت ذاته استعدادهم لتعميق التصنيع المحلى، وتوسيع المصانع، والدخول فى استثمارات جديدة.
■ لماذا اتهم بعض المصنعين الاستراتيجية بأنها قد تتسبب فى غلق المصانع؟
- من المتعارف عليه أن حجم الإنتاج للمصنع الواحد يبدأ من ٢٠ ألف سيارة فى السنة، ويزيد حتى يصل إلى ٦٠ ألف سيارة، فى الوقت الذى بلغ فيه حجم إنتاج السوق المصرية عام ٢٠١٧ نحو ٦٥ ألف سيارة، أى ما يعادل إنتاج مصنع واحد، ويعنى هذا أن ١٧ مصنعا معرضة للغلق، بسبب الضريبة التى تفرضها الاستراتيجية.
ورغم وجود مصانع معينة تنتج نحو ١٠٠٠ سيارة فى السنة، فقط، حسب نوعية السيارة المتداولة وحجم إقبال السوق عليها، تحدد الاستراتيجية إنتاج ٢٠ ألف سيارة بكل مصنع، أو يتم دفع الضريبة المقدرة بـ٣٠٪، ما قد يسبب عزوف المصنعين بدلا من التصنيع المحلى، ومن هنا بدأت الاعتراضات.
■ يقال إن السيارة المستوردة أفضل من نظيرتها المصرية داخليا.. ما رأيك؟
- تلك الشائعات ليس لها أساس من الصحة، خاصة أن مصر تطبق المواصفات القياسية الخاصة بالشركات الأم، والشركات العالمية الصينية والكورية والأمريكية، ما يعنى أن الجودة موحدة للسيارات المصرية والمستوردة.
■ ما ردك على من يقولون إن مصر لا تملك صناعة سيارات بل تجمع أجزاءها فقط؟
- مفهوم صناعة السيارات فى العالم كله هو عبارة عن صناعة تجميعية، وكل دول العالم تعتمد على التجميع، بمعنى أنه لا توجد شركة فى العالم تصنع كل أجزاء السيارة، فكل شركة تصنع جزءا معينا لتعدد أنواع الصناعات المغذية وكثرتها على مستوى العالم، ومعظم أجزاء السيارة فى أمريكا تُستورد من الصين وأوروبا.
■ هل يضطلع اتحاد الصناعات بدوره فى حماية صناعة السيارات؟
- بالفعل يتولى اتحاد الصناعات القيام بدوره فى صناعة السيارات، وبشكل محدد «شعبة وسائل النقل» التابعة للاتحاد، ونحن مهتمون بمعظم القوانين الخاصة بتلك الصناعة ومناقشتها أولا بأول، وإبداء التعليقات عليها، وآخرها استراتيجية صناعة السيارات.
■ هل يزعجكم كمصنعى سيارات استيراد سيارات من الخارج؟
- نحن لدينا قوانين للاستيراد تنص على أنه «يمنع استيراد أى منتج له مثيل محلى، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية».
■ كيف ترون قانون الاستثمار الجديد؟ وهل أسهم فى جذب الاستثمارات؟
- القانون جيد للغاية للمستثمرين، وأسهم كثيرا فى جذب الاستثمارات من الخارج، كما أنه يعطى حوافز جيدة وغير مسبوقة للمستثمرين.
■ ما رأيك فى قانون التراخيص الصناعية وخريطة الاستثمار الصناعى؟
- قانون التراخيص الصناعية يعد إعجازا، وأسهم بشكل كبير فى القضاء على البيروقراطية، وعلى المستوى الشخصى أنهيت تراخيصى فى ٧ أيام، وبالنسبة لخريطة الاستثمار الصناعى، فهى مفيدة جدا للمستثمر الجديد ومفيدة لإعطاء رؤية للمستثمرين الجدد، وستسهم فى جذب استثمارات.
■ هل ستشهد أسعار السيارات زيادة مقبلة؟
- لن تشهد أسعار السيارات زيادات خلال الفترة المقبلة، إلا إذا شهدت الأسواق ظهور أنواع جديدة.
■ ما مشكلات مصنعى السيارات فى مصر؟
- لا توجد رؤية واضحة لصناعة السيارات فى مصر، كما نعانى كمستثمرين من القرارات المفاجئة، وغير المدروسة.
■ ما صحة طلب الشعبة تحديث المواصفات المصرية والكاملة؟
- فى وقت سابق، طالبنا بضرورة وجود مواصفات للسيارات فى مصر، وبعد عدة دراسات اتخذنا المواصفات الأمريكية كمواصفات لصناعة السيارات لدينا، وتمت الموافقة عليها وعددها أكثر من ١٢٠ مواصفة، ولكن هناك نوعيات غير مناسبة لمصر.
وطبقت اللجنة حينها المواصفات بشكل تدريجى، وصدر قرار وزارى بتطبيق نحو ١٠ مواصفات فقط، ولكنها تطبق على المستورد والمحلى، ومؤخرًا خصصت الشعبة لجنة لاختيار السيارة الكاملة، وتمت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة متمثلة فى هيئة المواصفات والجودة لتطبيق تلك المواصفات على مراحل، وتمت عدة اجتماعات مؤخرا بشأن تطبيق تلك المواصفات، وننتظر قرارا وزاريا بتطبيق المواصفات الكاملة للسيارة.
■كيف تأثرت سوق السيارات بتحرير سعر الصرف؟
قرار تحرير سعر الصرف أثر كثيرا على سوق السيارات فى مصر، ما تسبب فى زيادة الأسعار للضعف، وخرجت نسبة كبيرة من القوى الشرائية تقدر بنحو ٥٠٪.