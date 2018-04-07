نائب «شعبة صناعة وسائل النقل»: لا زيادة في أسعار السيارات

السبت 07/أبريل/2018 - 08:21 م

dostor.org/2120704

- نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل أشاد بقانون التراخيص الصناعية

- استراتيجية صناعة السيارات تستهدف تعميق المنتج المحلى وحصول الحكومة على نسبة الـ٣٠% جمارك مقدمًا



قال سمير علام، نائب رئيس شعبة «صناعة وسائل النقل» فى اتحاد الصناعات المصرية، إن مفهوم «صناعة السيارات» هو تجميع الأجزاء والصناعات المغذية، فى كل دول العالم، وليس فى مصر فقط، مشيرا إلى أن مصر تطبق المواصفات العالمية فى الصناعة، ولا يوجد فرق بين الصناعة المستوردة والمحلية. وكشف «علام»، وهو عضو لجنة مراجعة «استراتيجية صناعة السيارات فى مصر»، أن الاستراتيجية تعتمد فى الأساس على ٣ محاور، هى تعميق التصنيع المحلى والإنتاج الكمى والتصدير، كما أنها مبنية على أساس فرض ضريبة زائدة على كل المستورد، تقدر بـ٣٠٪ تدفع مقدما. ولفت، فى ندوة «الدستور»، إلى عقد عدة اجتماعات داخلية فى شعبة «وسائل النقل»، لتطبيق «المواصفة الكاملة» للسيارة، مضيفا: «تمت مخاطبة وزارة التجارة والصناعة بشأن تطبيق باقى المواصفات».



■ هل استشارت وزارة التجارة والصناعة مصنعى السيارات قبل وضع استراتيجية الصناعة؟

- بالفعل، عندما بدأت وزارة التجارة والصناعة العمل على إعداد الاستراتيجية عام ٢٠١٠ استشارت المصنعين وأعضاء اتحاد الصناعات وأصحاب الشركات، والاستراتيجية تهدف إلى تعميق المنتج المحلى وتشجيعه، وتم الإعلان عنها مسبقا، من قبل المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، ورفضتها الحكومة حينها، لأنها كانت تشمل تحمل الحكومة نحو ٥ مليارات جنيه جمارك وغيرها، وتم رفضها من قبل وزارة المالية، لـ«تموت قبل أن تولد».

وعاود مصنعو السيارات المطالبة بها مرة أخرى، فتم إعداد استراتيجية أخرى تهدف إلى أن يصل حجم السيارات المصنعة فى مصر عام ٢٠٢٠ إلى نحو مليون سيارة، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء، وشركات استشارية أجنبية، ولم تكن حينها أكثر من دراسة ولم يتولها أحد من الحكومة.

■ ما الذى تم بعد ذلك؟

- منذ عامين، تم فتح ملف الاستراتيجية مرة أخرى، وتم الاعتماد على الدراسة التى تم إعدادها مسبقا مع بعض التعديلات، وهى تعتمد فى الأساس على ٣ محاور: تعميق التصنيع المحلى والإنتاج الكمى والتصدير.

كما أنها مبنية على أساس فرض ضريبة زائدة على كل المستورد والمحلى، ومن يحقق محاور الاستراتيجية من المصنعين يتم إلغاء الضريبة من عليه، مع أخذ الحكومة نسبة الجمارك مقدما وهى ٣٠٪.

لكن بعض الشركات قالت إنها تتعارض مع الاتفاقيات التجارية، إضافة إلى أن المصنعين نظروا للاستراتيجية على أنها تجبرهم على التصنيع بنسب معينة، وأبدوا فى الوقت ذاته استعدادهم لتعميق التصنيع المحلى، وتوسيع المصانع، والدخول فى استثمارات جديدة.

■ لماذا اتهم بعض المصنعين الاستراتيجية بأنها قد تتسبب فى غلق المصانع؟

- من المتعارف عليه أن حجم الإنتاج للمصنع الواحد يبدأ من ٢٠ ألف سيارة فى السنة، ويزيد حتى يصل إلى ٦٠ ألف سيارة، فى الوقت الذى بلغ فيه حجم إنتاج السوق المصرية عام ٢٠١٧ نحو ٦٥ ألف سيارة، أى ما يعادل إنتاج مصنع واحد، ويعنى هذا أن ١٧ مصنعا معرضة للغلق، بسبب الضريبة التى تفرضها الاستراتيجية.

ورغم وجود مصانع معينة تنتج نحو ١٠٠٠ سيارة فى السنة، فقط، حسب نوعية السيارة المتداولة وحجم إقبال السوق عليها، تحدد الاستراتيجية إنتاج ٢٠ ألف سيارة بكل مصنع، أو يتم دفع الضريبة المقدرة بـ٣٠٪، ما قد يسبب عزوف المصنعين بدلا من التصنيع المحلى، ومن هنا بدأت الاعتراضات.