بدء توافد الأقباط على قداس «عيد القيامة» بالإسكندرية

بدأ منذ قليل، توافد الأقباط على الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، لحضور فعاليات قداس عيد القيامة، والذى يحتفل به الأقباط بعد صيام فترة 55 يوما، منقطعين عن أكل اللحوم.



وكانت الكاتدرائية قد شهدت إجراءات أمنية مشددة، حيث تم إغلاق جميع الشوارع المؤدية إلى الكاتدرائية والكشف عن البطاقات الشخصية لمرور الأفراد المترددين على الكنيسة.



يذكر أن قيادات محافظة الإسكندرية التنفيذية والأمنية من الجيش والشرطة، قد هنأت رعاة الكنيسة بعيد القيامة المجيد وسبت النور.