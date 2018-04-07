ترامب: نخسر 500 مليار دولار سنويًا بسبب الصين

شدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تمسكه بسياساته التجارية تجاه الصين، مؤكدا أن الولايات المتحدة لم يكن لديها فائض تجاري مع الصين منذ 40 عامًا.



وفرض ترامب تعريفات جمركية على الواردت الصينة إلى بلاده بمقدار 50 مليار دولار، ووجه بدراسة فرض 100 مليار دولار أخرى، فيما ردت الصين بإجراءات مشابهة وسط مخاوف من اندلاع حرب تجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.



وقال ترامب، في تغريدة له اليوم عبر حسابه على موقع «تويتر»: «يجب عليهم (الصين) إنهاء التجارة غير العادلة وإزالة الحواجز».



وأضاف: «تخسر الولايات المتحدة 500 مليار دولار سنويًا، وتخسر مليارات الدولارات لعقود من الزمن. لا يمكن الاستمرار».