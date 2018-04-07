تشكيل لجنة من رؤساء المدن للمرور على الكنائس بالغربية

أصدر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، قرارًا بتشكيل لجان من رؤساء المراكز والمدن والأحياء وإدارات المتابعة الميدانية وإدارات المرور والدفاع المدني ومسئولى أجهزة الإشغالات وأجهزة النظافة العامة، للمرور على جميع الكنائس بأنحاء المحافظة ورفع الإشغالات وخاصة السيارات القديمة المكهنة وصناديق القمامة الكبيرة.



بالإضافة إلى تكثيف عمليات النظافة العامة ورفع المخلفات والقمامة أولًا بأول والتنسيق مع الجهات الأمنية في وجود آيه ملاحظات أو مخالفات والمتابعة المستمرة وعلى مدار اليوم مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية لتلقى البلاغات والشكاوى والعمل على حلها فورًا بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وأكد المحافظ، أنه يتابع بنفسه تنفيذ هذه التعليمات ومن خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة أولًا بأول وعلى مدار الـ 24 ساعة.