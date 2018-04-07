الأنبا بافلي: الشعب المصري واعي ويحدد مستقبله

أكد الأنبا بافلي وكيل الشباب لشرق الإسكندرية، أن الشعب المصري واعي ويحدد مستقبله، رغم أن بعضهم لم ينزل إلى الانتخابات، مشيرا إلى خطاب رئيس الجمهورية، أن المختلف في الرأى ليس عدو.



ووجه الأنبا بافلي رسالة لكل المسئولين في محافظة الإسكندرية، قائلا إنه بسبب بعض الموظفين في المحليات، هناك فساد وبعض الأخطاء التي يجب أن نتجنبها.



وأضاف في تصريحات صحفية إن عيد القيامة هو عيد كبير بالكنيسة الأرثوذوكسية، موضحًا أن ذلك العيد جاء بعد فترة صيام كبير لمدة 55 يوم ينقطع فيها الفرد عن أكل اللحوم.