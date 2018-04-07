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السبت 07/أبريل/2018 - 08:08 م

شعلان: تحرير 110 محضرًا بمخالفات تموينية بكفر الزيات خلال مارس

عثمان شعلان
عثمان شعلان
الغربية شريف عبد الغنى
dostor.org/2120691

قال الدكتور عثمان شعلان، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، إنه تم تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق ومستودعات الغاز خلال شهر مارس، لضبط المخالفين، لافتا إلى أنه تم تحرير 110 محضر للمخالفين.

وأسفرت الحملات عن تحرير 43 محضر متنوع لمخابز مخالفة، وتنوعت المخالفات ما بين نقص وزن رغيف الخبز، عدم مطابقة المواصفات، عدم اعطاء بون للمواطن، اداره مخبز دون ترخيص، وعدم وجود لوحه لاعلان مواعيد العمل.

كما تم تحرير 62 محضر لأصحاب محال مخالفين، وتنوعت المخالفات مابين (عدم وجود فواتير، إدارة منشأة بدون ترخيص، حيازة أكياس سوداء، عدم وجود شهاده صحية للعاملين).

فيما تم تحرير محضرين تجميع اسطوانات غاز مدعمة وبنزين، كما تم تحرير 3 محاضر تجميع سلع تموينية مدعمة بغرض بيعها فى السوق السوداء.

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