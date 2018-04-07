يقتله الشك

قتله الشك، منذ الأمس وهو يشعر بأن حياته كلها تمضى فى وتيرة الشك، سُحب السماء تبدو بعيدة جدًا، بينما يراهن هو ظله المعكوس أن يسبقه، مرر عينيه على واجهة المحلات المتتابعة أمامه، يريد أن يشترى لها شيئًا، يريد أن يدخل عليها اليوم وهو فارسها، معركته الأخيرة كانت خاسرة بالتأكيد، يتذكر كيف بدا لها وقتها طفلًا، وكيف بدت هى كأنثى كاملة تنتظر من يُفك شفرتها، بالتأكيد هو اجتهد من ناحيته فى هذا، ولكن بعد انتهائه أحس بأن هناك شيئًا ناقصًا فى الموضوع، ليس كما هو متوقع له.. أضواء النيون فى المحلات تعاكس عينيه، هل هذه تناسبها؟ ستبدو فى غاية الجمال وهى ترتديها، قبعة جميلة حقًا، سوف تشبه وقتها فتاة من الغرب، لقد أحب من قبل فتاة ترتدى هذه القبعة فى فيلم سينمائى قديم، لا، سيحاول أن يجد شيئًا أشد جاذبية، ما رأيها لو جلب لها هذه الزجاجة من العطر الفاخر، بالتأكيد ستعبئ جو الغرفة الرائحة، ولكن أى رائحة سوف تطغى على رائحة جسدها، الذى يشعر بأنها تتخلل مسام جلده الآن، لحظات حالمة تقترب وتبتعد، يظن أنه سيظل كثيرًا واقفًا أمام الواجهات، لن يختار بسهولة، يجب أن تكون الهدية مثيرة، فتاة تقف خلف طاولة ممتدة، ترتفع ابتسامتها إلى شفتيها تدعوه للدخول، ربما هى تكون أكثر منه خبرة ستقول له الهدية المضبوطة، المرأة لغز ولن يفهمها إلا امرأة مثلها، هكذا قال لنفسه وهو يتقدم ناحية الفتاة، التى اتسعت ابتسامتها أكثر، وكأنها تثبت لنفسها نجاحها فى جذبه، ألقى التحية، هكذا ظن، رغم أن صوته بدا ضعيفًا متخاذلًا، رأت ملامح الحيرة فى وجهه، ساعدته قدر استطاعتها، عرضت عليه أصنافًا متعددة من كل شىء موجود حولها تقريبًا، حاولت أن تفتح معه مجالًا للحوار، ربما قالت إنها تسكن بجواره على الناصية، وإنها كثيرًا ما رأته وهو يجهز نفسه للعمل صباحًا من شرفة منزلها، وربما قالت إنها تابعته وهو يرشف فنجان قهوته الصباحية التى يدمنها، الدقائق تمر الآن فى سهولة ويسر، وحديثه مع الفتاة فتح نفسه للحوار أكثر، جادلها وجادلته، ضحك عندما عرف أنها جارته بالفعل، بل إنه يتذكر أنه لعب معها فى الصغر، وتذكر شكل أمها، كم كانت جميلة ومثيرة، الأم، هكذا قالها لنفسه، بينما الفتاة تبدو أمامه أكثر حيوية منها وحركة، تتحرك فى انسيابية عجيبة، ملامحه المتوترة وقلقه، كلما أمسك هدية بيديه، جعلها تتعاطف معه، بعض الريبة انتابتها بعد مرور الوقت، ربما ظنت أنه يطيل الوقت حتى يحادثها ويبادلها الذكريات، الخطوات قليلة على المحل الآن فلا داعى لأن تشعره أنها تحس بالضجر، بل بالعكس أصبحت تميل لأن تطيل الحديث، ولكن أزعجها أنه يبدو ساذجًا أكثر من اللازم وليس كما تخيلته، سحبت كرسيًا وصعدت أمامه لتتناول شيئًا من رف علوى، ظهرت ساقاها له جذابتين، وملفوفتين، بلع ريقه وهو يضم كلمات كادت أن تهرب من بين شفتيه، فضغطها تحت لسانه، جلبت له الهدية، فتحتها أمامه فى بساطة، اقشعر شعر يديه، واحمر وجهه، بينما ضحكت هى، وهى تعرض أمامه «البيبى دول» الذى جذب نظره، طلب فى آخر الأمر أن تلفه فى شنطة وعلى شكل هدية، وشكرها، ولم يلحظ ملامح الضيق التى خالجت وجهها وهى تلف الهدية، على باب المحل كان عليه الانتظار، فصديقه سيمر عليه الآن ويجب أن يكون يقظًا حتى لا يجىء ويذهب دون رؤيته، المشكلة أنه بدا لنفسه شخصًا آخر، شعر برجفة ما تستولى على جسده، لحظات، ورفع هاتفه المحمول، وطلب صديقه، الذى لم يرد فى أول مرة، ولكنه واصل محاولته، فجاء صوت الصديق بأنه سيمر على صيدلية لجلب دواء ما، وسيكون أمامه خلال دقائق، بدت الدقائق بطيئة، رأى فتاة المحل تقف أمام بابه قبل أن تغلق المحل، وترمى له بسلام وابتسامة وهى تغادر الرصيف الذى جمعهما لثوانٍ.. وكأنها تقول له لاحقنى، ولكن ربما لم يفهم أو لم يحاول الفهم.

أخيرًا، بدت سيارة صديقه تدخل الشارع مسرعة، بينما كاد الشك أن يقتله أنه لن يأتى، أشار له الصديق بالركوب، تبادل بينه وبين نفسه حوارًا طويلًا والسيارة تمضى، أخيرًا بدت له العمارة قريبة، ركن صديقه السيارة، ودعاه للنزول، صعد الطوابق الخمس وكأن هناك ملاكًا يرقص بين صدره، وقف أمام الشقة ورن الجرس، فتحت له، وابتسمت وأفسحت له الطريق، لم تمر ثوانٍ حتى وجد يد صديقه تسحبه لجانب وهو يتمتم له:

بص يا جميل المرة دى فيه توافيق وتباديل، إنت هتاخد البت اللى كنت أنا معاها المرة اللى فاتت، وأنا هاخد اللى كانت معاك، أوك.. قشطة».

شعر بسحابة سوداء تطبق على عينيه، وضع الهدية جانبًا، وهو يرى صديقه يسحب فتاته ويمضى إلى إحدى الغرف الشاغرة، بينما وقف هو ذاهلًا يقتله الشك.....