الكوريتان تناقشان تأسيس أول خط ساخن يربط بينهما

تباحث مسئولون من الكوريتين الشمالية والجنوبية، اليوم، حول إنشاء خط ساخن يربط مباشرة بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، ونظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون، إلى جانب بحث مسائل أخرى تتعلق بالتواصل بين الجانبين، قُبيل القمة التاريخية المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري.



وقال مسئولون في سيول، وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية: تم عقد الاجتماع في مدينة (بانمونجوم) الحدودية على الجانب الكوري الشمالي، بحضور 3 مسئولين من جانب كوريا الجنوبية و4 من جانب جارتها الشمالية.



وأشار المسئولون إلى أن ممثلي الكوريتين ناقشوا خلال المحادثات، التي استمرت قرابة 3 ساعات، كيفية إنشاء الخط الساخن وكيفية تشغيله، إلى جانب اتخاذ التدابير التقنية اللازمة لمنع أي تنصت محتمل.



وأكدوا أنه بمجرد الانتهاء من إنشاء مثل هذا الخط الساخن بين الجانبين، فسيكون الخط الأول من نوعه بين الكوريتين اللتين لا تزالان في حالة حرب من الناحية التقنية.



وأوضح المسئولون، أن الكوريتين ستعقدان جولة أخرى من المحادثات الأسبوع المقبل بغية إنهاء مسألة الخط الساخن، والذي من المتوقع أن يُجرى من خلاله أول اتصال هاتفي بين زعيمي الدولتين بحلول الـ 18 من أبريل الجاري أو بعد ذلك.