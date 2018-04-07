القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:19 م

«سيدات أعمال مصر»: أزمتنا فى الاستيراد حتى الدراجات والورود
06:36 ص

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية
06:17 ص

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»
01:14 ص

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
عالم
السبت 07/أبريل/2018 - 08:06 م

الكوريتان تناقشان تأسيس أول خط ساخن يربط بينهما

الكوريتان تناقشان
dostor.org/2120687

تباحث مسئولون من الكوريتين الشمالية والجنوبية، اليوم، حول إنشاء خط ساخن يربط مباشرة بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، ونظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون، إلى جانب بحث مسائل أخرى تتعلق بالتواصل بين الجانبين، قُبيل القمة التاريخية المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري.

وقال مسئولون في سيول، وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية: تم عقد الاجتماع في مدينة (بانمونجوم) الحدودية على الجانب الكوري الشمالي، بحضور 3 مسئولين من جانب كوريا الجنوبية و4 من جانب جارتها الشمالية.

وأشار المسئولون إلى أن ممثلي الكوريتين ناقشوا خلال المحادثات، التي استمرت قرابة 3 ساعات، كيفية إنشاء الخط الساخن وكيفية تشغيله، إلى جانب اتخاذ التدابير التقنية اللازمة لمنع أي تنصت محتمل.

وأكدوا أنه بمجرد الانتهاء من إنشاء مثل هذا الخط الساخن بين الجانبين، فسيكون الخط الأول من نوعه بين الكوريتين اللتين لا تزالان في حالة حرب من الناحية التقنية.

وأوضح المسئولون، أن الكوريتين ستعقدان جولة أخرى من المحادثات الأسبوع المقبل بغية إنهاء مسألة الخط الساخن، والذي من المتوقع أن يُجرى من خلاله أول اتصال هاتفي بين زعيمي الدولتين بحلول الـ 18 من أبريل الجاري أو بعد ذلك.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط

منذ يومين

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين

منذ 3 أيام

نيجيريا تشتري أسلحة بـ«مليار دولار» لمواجهة «بوكو حرام»

منذ 4 أيام

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء

منذ 5 أيام

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»

منذ 5 أيام

البيت الأبيض يعقب على «الرد الجمركي» الصيني

الآن

حبس المتهم بالاستيلاء على 400 ألف جنيه من أصحاب مصانع المرج

رئيس الوزراء يُنيب «العصار» و«مروان» لحضور قداس القيامة

مفاجأة.. «الكابتن» ينفرد بنشر كواليس اختيار خليفة كوبر

النيابة تأمر بسرعة تحريات المباحث حول واقعة تسمم «أيتام شبرا»

الأكثر قراءة

حمدي رزق ينقذ سفينة صلاح دياب.. الرئيس الجديد لـ«المصري اليوم»

مفاجأة.. متعب يرحب باللعب للزمالك ويضع شرطًا وحيدًا

ثلاثة أضعاف «ظهر».. اكتشاف حقل غاز جديد بالبحر المتوسط

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

ألبومات الصور

احتفال بعيد القيامة في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة بحضور القس أندريه زكي

علي عبد العال وشخصيات عامة في الكنيسة الإنجيلية

بالصور.. محمد رمضان وأسرته في «كنوز» شقيقته

درة تحتفل بشم النسيم على شاطئ البحر

نجم الساعة

محامي نجل القذافي: سيف الإسلام سيظهر فور فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

حمدي رزق ينقذ سفينة صلاح دياب.. الرئيس الجديد لـ«المصري اليوم»

مفاجأة.. متعب يرحب باللعب للزمالك ويضع شرطًا وحيدًا

ثلاثة أضعاف «ظهر».. اكتشاف حقل غاز جديد بالبحر المتوسط

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

كشكول

تجارة عين شمس تنظم مؤتمر علمي ١٥ أبريل

"ماذا ينتظر العلماء من الرئيس".. مؤتمر علمي لنقابة "علماء مصر"

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستضيف مقدمي البرامج لتشجيع الطلاب

قافلة الأزهر بـ"حلايب وشلاتين" تُجري ٣٤ عملية جراحية وتفحص ١٢٢٠ مريضًا

مدير "كامل للاقتصاد": سنؤهل طلاب جامعة الأزهر لسوق العمل

الأمصار

البابا يترأس الأن قداس عيد القيامة المجيدة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

باكستان تستدعي «دبلوماسيا هنديا» على خلفية مقتل امرأة في كشمير

تركيا: واشنطن تراوغ بشأن مستقبلها في سوريا

إردوغان يتهم فرنسا بدعم الإرهاب

رئيس وزراء العراق: خطر «داعش» قائم

ads
منوعات

تعرف على المواصفات الصحية للفسيخ في شم النسيم

إطلاق أول فندق فضائي سعر رحلته 9.5 مليون دولار

حل لغز «النيتروجين المفقود» للأرض

ads
ولاد الكار

حمدي رزق ينقذ سفينة صلاح دياب.. الرئيس الجديد لـ«المصري اليوم»

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك