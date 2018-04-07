لا ضررَ عليكَ إنِ استيقظتَ

ووجدتَ نفسَ الوجومِ

وحمرةَ العينِ جرّاءَ

اللاجدوى من السؤالِ

محالٌ الجوابُ والأبوابُ موصدة

والأفواهُ عدا الآهة تحتجّ على السكوتِ

فالغيومُ وعتمةُ الطريقِ مغاليقُ

والبريقُ مهاجرٌ قسْرًا

لستَ وحدَكَ منْ تلوكُهُ طاحونةُ الإبْهامِ

فسؤالكَ رَغمَ بَرَاءَتهِ

لنْ تَبُوحَ بهِ مَخَافةَ

الرّيحُ تفشيهِ لرجالاتِ السيدِ

فأصحابُ اللِّحَى يَرْمونَكَ بالإلحادِ

فقطْ الشيعيّونَ يتعاطفونَ معكَ

فالرأسماليونَ يعتبرونَك حاقدًا شريرًا

نعمْ السماءُ عادلةٌ

فساعاتُ السقوطِ القنوطِ

تحسبُها صماءَ

لا تسمعْ أنّاتِ العَوَزِ

حولاءَ

ترمى عطاياها للمترفينَ

لا بديل غيرَ أنْ تستندَ

إلى حائطِ الخَرفِ

الموَاعظِ المستهلكةِ سلفًا

(نصيب اختبار سنودّعها

فلمَ الجزعُ)

لا ضررَ صديقى

فاعتادَ الحزنُ

وافتحْ ثقبًا ينفذُ

منهُ بعضُ فرحٍ

واحلمْ

سيطيبُ غدًا الطرحُ

ويتساقطُ مطرًا

صالحِ الشمسَ

والوطنَ لا تلمْهُ

انبطحْ

فى وضَحِ النهارِ

لمنْ يملكُ

شراءَ الذممِ

انبطحْ

واطفُ على سطحِ

من لزم الصمم

ومسح الجوخ

والجزم

فلا داعى لتسأل

ولا تنظرْ مخلصًا

لا ضررَ أقسم

باللاتِ وهبل

