القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
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08:19 م

«سيدات أعمال مصر»: أزمتنا فى الاستيراد حتى الدراجات والورود
06:36 ص

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية
06:17 ص

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»
01:14 ص

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
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السبت 07/أبريل/2018 - 08:06 م

لا ضرر

لا ضرر
أحمد مصطفى سعيد
dostor.org/2120686

لا ضررَ عليكَ إنِ استيقظتَ
ووجدتَ نفسَ الوجومِ
وحمرةَ العينِ جرّاءَ
اللاجدوى من السؤالِ
محالٌ الجوابُ والأبوابُ موصدة
والأفواهُ عدا الآهة تحتجّ على السكوتِ
فالغيومُ وعتمةُ الطريقِ مغاليقُ
والبريقُ مهاجرٌ قسْرًا
لستَ وحدَكَ منْ تلوكُهُ طاحونةُ الإبْهامِ
فسؤالكَ رَغمَ بَرَاءَتهِ
لنْ تَبُوحَ بهِ مَخَافةَ
الرّيحُ تفشيهِ لرجالاتِ السيدِ
فأصحابُ اللِّحَى يَرْمونَكَ بالإلحادِ
فقطْ الشيعيّونَ يتعاطفونَ معكَ
فالرأسماليونَ يعتبرونَك حاقدًا شريرًا
نعمْ السماءُ عادلةٌ
فساعاتُ السقوطِ القنوطِ
تحسبُها صماءَ
لا تسمعْ أنّاتِ العَوَزِ
حولاءَ
ترمى عطاياها للمترفينَ
لا بديل غيرَ أنْ تستندَ
إلى حائطِ الخَرفِ
الموَاعظِ المستهلكةِ سلفًا
(نصيب اختبار سنودّعها
فلمَ الجزعُ)
لا ضررَ صديقى
فاعتادَ الحزنُ
وافتحْ ثقبًا ينفذُ
منهُ بعضُ فرحٍ
واحلمْ
سيطيبُ غدًا الطرحُ
ويتساقطُ مطرًا
صالحِ الشمسَ
والوطنَ لا تلمْهُ
انبطحْ
فى وضَحِ النهارِ
لمنْ يملكُ
شراءَ الذممِ
انبطحْ
واطفُ على سطحِ
من لزم الصمم
ومسح الجوخ
والجزم
فلا داعى لتسأل
ولا تنظرْ مخلصًا
لا ضررَ أقسم
باللاتِ وهبل

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