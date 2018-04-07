نائب يهنئ الأقباط بعيد القيامة: أفشلوا مخطط شق وحدة المصريين

هنأ جمال عباس، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار" عن دائرة أسيوط، البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا أن يعم الخير واليمن والبركات على جموع الشعب المصرى.



وقال عباس، في بيان السبت، إن هناك العديد من المُؤامرات الخارجية الخبيثة التى كانت تستهدف شق وحدة المصريين، لكنها في النهاية فشلت، مُؤكدًا أن مواقف البابا تواضروس والأخوة الأقباط أجهضت كافة تلك المُخططات المشبوهة وحافظوا على وحدة النسيج الوطنى بين المصريين.



كما أكد عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن قوى الشر علمت علم اليقين بأنه يستحيل إشعال فتيل الفتنة بين المصريين لارتباطهم الوثيق ببعضهم البعض.