«إلى أمى مدين لك بكل شىء»

من أى شىء

تبدل وجه أمى؟

من زهرة لصخرة

أين غاضت ملامحها

السمحة الفرحة

وعيون المها فى لمحة هرة!

تغمرها دمعة كعادتها قبل النوم

على ضحكة شمعة

تصحبنى فى نزهة فى دروب قصة

فجأة!

غفت منى فى برهة

وجه شاحب حاجب بجانب حاجب

عرق ينداح كعذق من الجبهة

ونقطة دم على الفم من غصة

أمى أمى أمى

فزعت صرخت سمت.. ابنى

ادن منى حملتنى على الجبين قبلتنى

ما الأمر؟

نار على ديار جارت

آبار من الخوف خارت

أعاجم تصب الخمر فى جماجم

فرس مصفد ترس يأكله الصدأ

وحرس معقد

على أطراف مدينة حزينة كهل

من عينه اليمنى يشع نور

والأخرى تقدح شررًا

وبيده اليسرى يشيد قصرًا

والأخرى يحفر رمسًا

انتبذ الصخب

مكا لى رمز فهممت

أيها الكهل أول لى ما حدث

أولى الزمان المكان القح؟! «بح»

هز الرأس

على كتفى ربتَ

فكيف النور للدور يصل؟

بالنصل بالقلم بالقمح

بنيتى.. عِى الدرس

لابأس يا كحيلة لمن تملك أسباب

البأس

ومن لا.... تفتح الباب

تحل الجديلة

من الصدر تشق الثوب

وتهز الخصر

وأنت ماذا اخترت؟

الرقص القنص

اللزق والقص

ماذا عن الفردوس؟ بخ

تملكه الوجل. ارتعد

ترجل وقبل أن يندس.. فى ساحة

الرقص

قلب ضرب كفًا بكف

وعلى كتفى ربت

وحلم السلف؟ ترف نزف

على الرف أوشك على التلف

ما دور الخلف؟

على كتفى ربت

زدنى، كف



ألم تسمعى بكاء الثرى

والنوى

والسعف

زدنى ما ذنب ابنى؟!

الزما الدار

أو مزقا الكسف

أو فى أذنى همس

كفنا الشمس.. وانصرف



هيا يا صغيرى للنوم

يا أمى كيف؟



