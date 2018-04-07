مايا أنجلو

الليلةَ الفائتة

استلقيتُ أُفكر

كيف أجدُ لروحى وطنًا

حيثُ الماءُ ليس عطشًا

ورغيفُ الخبزِ ليس حجرًا

استخلصتُ شيئًا واحدًا

ولستُ أظننى مخطئة

أن ما من أحد

ما من أحد

بوسعه العيشَ وحيدًا



وحيدًا، وحيدًا تمامًا

ما من أحد، ما من أحد

بوسعه العيشَ وحيدًا.



هناك بعضُ الأثرياء

بأموالٍ ليس بوسعهم إنفاقها

كما الأشباح تهيمُ زوجاتُهم

لهم أطباءُ

لمعالجة قلوبهم الحجرية

لكنْ ما من أحد

ما من أحد

بوسعه العيشَ وحيدًا.



وحيدًا، وحيدًا تمامًا

ما من أحد، ما من أحد

بوسعه العيش وحيدًا

إذا ما ما أصغيتَ إلىّ

سأخبرُك بما أعلم

عاصفةُ السحب تحتشد

سوف تَهُبُّ الرِّيحُ

الجنس البشرى يعانى

بوسعى سماع الأنين،

لأن ما من أحد،

ما من أحد

بوسعه العيش وحيدًا

وحيدًا، وحيدًا تمامًا

ما من أحد، ما من أحد

بوسعه العيش وحيدًا.

شاعرة أمريكية من أصل إفريقى

ترجمة: الحسين خضيرى