مقاتلات التحالف العربي تدّمر مواقع وآليات عسكرية للحوثيين

نجحت مقاتلات ومدفعية التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، في تدمير مواقع وآليات عسكرية تابعة لمليشيات الحوثي الإيرانية بجبهة الساحل الغربي لليمن، بغارات وعمليات نوعية أربكت صفوف المليشيات وأنهكت قدراتها العسكرية، مخلفة قتلي وفرار العشرات من عناصرها.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن مقاتلات ومدفعية التحالف العربي استهدفت تدمير مواقع وتجمعات للمليشيات وعشرات الآليات العسكرية في مناطق البرح غرب تعز والتحيتا ومصبرية، الواقعة شرق الجراحي على الساحل الغربي لليمن، في ضربات نوعية وقاصمة أسفرت عن انهيارات متسارعة وحالة من الارباك في صفوف المليشيات، في ظل الانتصارات الكبيرة لقوات التحالف العربي وقوات الشرعية على الأرض اليمنية.



وقالت إن قوات الشرعية اليمنية مدعومة من قوات التحالف العربي تصدت لمحاولات تسلل بائسة لمسلحي عناصر مليشيات الحوثي الإيرانية باتجاه مديرية حيس بجبهة الساحل الغربي لليمن كانت تستهدف تنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين تلقوا على إثرها هزائم موجعة.



كما استهدفت مقاتلات التحالف آليات عسكرية ومخازن أسلحة وذخائر وتجمعات لمليشيات الحوثي الإيرانية في مناطق مختلفة بجبهة الساحل الغربي لليمن، تكبدت على إثرها المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.



وأشارت الوكالة الإماراتية إلى أن قوات الشرعية اليمنية، وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، واصلت التقدم على محاور عدة لتحرير المناطق الساحلية من قبضة مليشيات الحوثي الإيرانية، فضلا عن إضعافها لدرجة كبيرة سطوة تلك المليشيات على مواقع بالساحل الغربي.



ولا تزال العمليات العسكرية لدول التحالف العربي وقوات الشرعية اليمنية متواصلة عبر رصد واستهداف تجمعات مليشيات الحوثي الإيرانية الإرهابية وتعزيزاتها العسكرية لتحرير كامل التراب اليمني.