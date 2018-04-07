الجمال النادر

غريب أمر فردوس، القرية كلها تتحدث عنها، وعما حدث لها. هى ذات جمال طاغ، ليس فى القرية من تدانيها فى جمالها، وجه مستدير أبيض، وخدان موردان وقامة طويلة وعريضة، وشعر يصل إلى نهاية الظهر المشدود المستقيم.

خطبها محروس السروجى، الذى يعمل فى صنع سروج الخيل وبرادع الحمير، الرجل كبر على الزواج، انشغل بإخوته الذين تركهم له والده الذى مات صغيرًا، فعمل محروس أعمالًا كثيرة حتى زوج أخواته، ولم يتبق غيره وأخويه، عباس الذى يعمل معه فى الدكان، ومرسى الذى يعمل فى الإسكندرية.

اندهشت القرية كلها لأن فردوس وافقت على أن يتزوجها محروس، فرجال القرية يتمنون نظرة واحدة من عينيها الواسعتين الجميلتين، لكن القرابة بينها ومحروس، وتقديرها له جعلاها توافق.

ابتعد محروس عن الدكان، لكن أخاه عباس قام باللازم، كان يمسك بـ«المغراز» ويغرزه فى جلد السرج ثم يشد الخيط المتين بأسنانه القوية، استطاع محروس أن يصنع اسمًا وشهرة لدكانه، بإتقان عمله، فأتى الزبائن إليه من القرى المجاورة، وأحيانًا من المحافظة نفسها، لذا، كان العمل فى الدكان ثقيلًا على عباس، فيعمل فى صمت. أصدقاؤه يأتون للحديث والمزاح معه، يسألونه عن أخيه الذى غاب، يقولون:

- أسيبتعد عن الدكان شهرًا بأكمله؟!

فيبتسم عباس ولا يجيب، فهو لا يرى أخاه- رغم أنهما يسكنان بيتا واحدا - والمعيشة بينهما مشتركة، فمحروس يخرج من حجرته متسللًا، يقضى حاجته فى دورة المياه ويعود دون إحداث صوت، كأنه يريد أن يخفى شيئًا، فلا يعلمون إن كان قد خرج من دورة المياه، أم ما زال داخلها. ويقمن أخواته البنات بتقديم الطعام له من خلف الباب الموارب.

وجاء عباس إلى الدكان بعد مرور عشرة أيام على زواج أخيه محروس وهو حزين. عمل فى صمت، ولم يرد على مزاح أصدقائه. قال فى أسى:

- أخى محروس مريض جدًا.

قال أحد الجالسين فى صوت خافت:

- عنده حق، متزوج من امرأة فى حاجة إلى ثور.

سأله عباس: ماذا تقول؟

فأجاب فى حياء: لا أقول شيئًا.

لكن عباس سمعه بوضوح، ولم يعنفه أو يلومه، فالرجل عنده حق، فردوس «عفية»، ومحروس ضعيف، كما أنه كبر وصحته لم تعد تساعده.

سار عباس آخر الليل شاردًا، إنه يحب أخاه محروس كثيرًا، فقد ضحى بشبابه من أجلهم، وعندما صرح برغبته فى الزواج من فردوس، أراد عباس أن يثنيه عن ذلك، لأنه ليس فى قدرتها، لكنه لم يقدر. وقتها فكر فيما أخبره به أحد المترددين على الدكان، من أن هناك قرى فى الهند تسمح بزواج الفتاة بأكثر من رجل، خاصة لما يكونوا أخوة، يجتمع ثلاثة رجال، أو أربعة، ويتزوجون واحدة. فردوس أحق بهذا من فتيات الهند النحيفات الضعيفات. لو كان هذا مسموحًا به فى مصر، لاشترك عباس مع أخيه محروس وأخيه الآخر مرسى- الذى يعيش فى الإسكندرية- وتزوجوا فردوس ليستطيعوا مقاومة جمالها وقوة جسدها.

فى البيت كانت حجرة محروس مفتوحة على غير العادة، وأخواته المتزوجات جميعًا فى البيت، وفردوس جالسة فى ركن الحجرة تبكى. لقد تعب محروس، وسعل حتى كاد يفقد وعيه. والآن يشكو من آلام صدره، وقد أرسلوا فى طلب طبيب المركز.

تابع عباس فردوس التى تجلس فى صمت. أراد أن يدفعها بساقه، فهى التى أدمت صدر أخيه، لقد أحس عباس بما يجرى بين أخيه وزوجته، وأراد أن يتحدث فى هذا مع واحدة من أخواته المتزوجات، لكى يتحدثن مع فردوس لتحافظ على صحة أخيهم. لكن عباس لم يقدر، فهو لم يتعود على الحديث مع أخواته فى مثل هذه الأمور. كما أنه خاف من أن يغضب أخوه منه.

مات محروس قبل أن يأتى الطبيب من المركز، وظلت فردوس فى البيت تشارك أخوات زوجها فى تقبل العزاء من سيدات القرية، وتحدث عباس- ذات ليلة- مع أكبر أخواته فى ذلك، فقالت:

- حرام عليك، فردوس غلبانة، وقنوعة فى مثل هذه الأمور. أنا أعرفها جيدًا، وموت أخيك ليس له صلة بذلك.

لم تبرح فردوس البيت، كانت تربط رأسها بإيشارب أسود فزاد وجهها جمالًا. تابعها عباس من مكانه فى البيت بإعجاب شديد. لو كانوا فى الهند، ما مات محروس هكذا، كان سيعاونه هو وأخوه مرسى. لكن ما باليد حيلة.

وعرضت أكبر أخوات عباس عليه أن يتزوج فردوس: «فهى أرملة أخوك، وأنت أحق بها من الغريب».

لا أستطيع.

سألته عن سبب رفضه، فلم يجد جوابًا. أيقول لأخته إنه أضعف من أن يقترن بامرأة كهذه؟! لكن أخته خففت الأمر عليه: «زوجة بدون مقابل، لن تغرمك شيئًا، فحجرة أخيك موجودة، وفردوس لا تريد أبيض ولا أسود».

وتزوجها عباس، أغلق دكانه لعدة أيام، فوقف زبائنه على قارعة الطريق فى انتظار أن يعطيهم سروجهم، وآخرون حملوا سروجهم التى فى حاجة إلى إصلاح، فى انتظار أن يعود عباس لكى يصلحها لهم، لكن عباس لم يأت. غضب الزبائن وغمغموا. قال رجل من القرية:

- اعذروه يا ناس، زوجته فى حاجة إلى تفرغ كامل.

اكتشف عباس أن زوجته أجمل مما كان يظن، وأن الملابس كانت تخفى عنه حقيقة لا يعرفها إلا من رآها عارية. لم يسبق لعباس أن عرف امرأة قبلها. هو يتحدث مع نساء القرية ويمازحهن- أحيانا- لكن هذا لم يتعد الكلمات القليلة المهذبة، فكاد يجن لرؤية جسد فردوس عاريًا، صاح، وشد شعر رأسه من الفرحة حتى صاحت فردوس فى حياء أنثوى جميل:

- أستجن يا رجل؟!

قال أحد زبائن الدكان، يومًا:

- مكافأة الرجل المستقيم الذى لم يخطئ قبل الزواج مع امرأة، أن يجد لذة أكثر مع زوجته- حلاله.

لم تكن فردوس تهتم بما تفعله النسوة، من وضع مساحيق على الوجه، حتى الكحل لم تكن تضعه فى عينيها، ولا تهتم باختيار قمصان النوم الشفافة التى تثير الرجال، لكن جمالها الربانى هو الذى يدمى من يتعامل معها.

عاد عباس إلى الزقاق الذى يقع فيه دكانه، اندهش الناس لرؤياه، فقد تبدل حاله، اصفر وجهه، وغارت عيناه، وكان يجر ساقيه جرًا.

وتوافد الجيران والزبائن لتهنئته، لم يتحدث كما كان يفعل من قبل، ولم يرد على مزاح أصدقائه. لقد ضاع تألقه، وخبا الضوء فى عينيه.

غريب أمر فردوس. فقد مات زوجها الثانى أيضًا، عندما أرادت أن توقظه من نومه فى الصباح ليذهب إلى دكانه، لم يرد، فصاحت حتى جاء الناس من كل مكان. وظلت فى البيت لتلقى العزاء مع أخوات زوجها، وبعد أن انتهت مراسم تقديم العزاء، ظلت كما هى، واقترحت واحدة من أخوات زوجها، أن يتزوجها مرسى- الأخ الثالث الذى يعيش فى الإسكندرية- عارضت الأخت الكبيرة، قالت:

- لقد حرضت أخى عباس على الزواج منها، كان خائفا........

لم تكمل، لكن أخواتها علمن بما تريد أن تقوله، وأكدن لها أن موت محروس وعباس موت عادى جدًا، وفردوس لا شأن لها بهما، فهى لا تسعى إلى نيل المتعة، إنما جمالها هو الذى يجعل الرجال يسعون إليها.

ورضخت الأخت الكبيرة ووافقت. وكان مرسى موجودًا فى البيت، فقد جاء للمشاركة فى تقبل العزاء فى موت أخيه الثانى، عباس، وعندما عرضت الأخوات عليه، وافق سعيدًا. فهو يعيش فى الإسكندرية وحيدًا. والزواج هناك مكلف. وفردوس ستقبل حجرته الوحيدة التى يعيش فيها، وأجرته القليلة التى يتناولها من شركة الغزل.

وجاءت فردوس إلى الإسكندرية، سارت فى الشارع الذى يسكنه مرسى- زوجها الجديد- فبهرت الرجال والنساء بجمالها، وسعدت بالحياة مع مرسى، فهو أصغر إخوته، وأكثرهم قوة، كما أنه يقضى معها معظم الوقت، فلم يكن يخرج من البيت بعد عودته من المصنع القريب، ليس وراءه دكان يقضى فيه النهار وجزءًا من الليل كما كان يفعل محروس وعباس.

لكن مرسى مرض. بدأت الحكاية بسعال، وحالة هزال. لم تخف فردوس عليه، فالإسكندرية غير قريتهم. هنا يوجد الطب والدواء، وطبيب فى المصنع- الذى يعمل به- يأتى كل يوم، يسأل عمن يريد دواءً.

الطبيب أعطى مرسى مقويات ونصحه بأن يتغذى، ويكثر من أكل الكبد وعسل النحل. لكن مرسى مات فجأة، وشحنوا جثمانه إلى القرية. وعادت فردوس معه. أرادت أن تشارك أخواته فى تقبل العزاء، لكن النسوة طردنها وصحن فيها:

- لقد قتلت إخوتنا الثلاثة، منك لله.

وعادت فردوس إلى الإسكندرية، عاشت فى حجرة مرسى، وقررت أن تبحث عن زوج من الإسكندرية، يكون قويًا يتحمل جمالها النادر.

